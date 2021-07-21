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Голикова рассказала о вводе в гражданский оборот вакцин от COVID-19
Голикова рассказала о вводе в гражданский оборот вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
Голикова рассказала о вводе в гражданский оборот вакцин от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в июле-сентябре в гражданский оборот введут более 67 миллионов комплектов доз вакцины от коронавируса. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:41
2021-07-21T17:41
2021-07-21T17:56
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в июле-сентябре в гражданский оборот введут более 67 миллионов комплектов доз вакцины от коронавируса."Мы в правительстве и под председательством председателям правительства, и моим отдельно провели совещания с производителями. Коллеги планируют, что в июле-сентябре этого года будет введено в гражданский оборот более 67 миллионов комплектов доз вакцины, в том числе с сегодняшнего дня, в июле 12,7 миллиона, в августе 24,3 миллиона, почти 30 миллионов в сентябре", - заявила Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.По ее словам, эти объемы вакцины позволят привить тех, кто не вакцинировался, и ревакцинировать граждан.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
17:41 21.07.2021 (обновлено: 17:56 21.07.2021)
Голикова рассказала о вводе в гражданский оборот вакцин от COVID-19
Голикова: в июле-сентябре в гражданский оборот введут 67 млн комплектов доз вакцины от коронавируса
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила, что в июле-сентябре в гражданский оборот введут более 67 миллионов комплектов доз вакцины от коронавируса
.
"Мы в правительстве и под председательством председателям правительства, и моим отдельно провели совещания с производителями. Коллеги планируют, что в июле-сентябре этого года будет введено в гражданский оборот более 67 миллионов комплектов доз вакцины, в том числе с сегодняшнего дня, в июле 12,7 миллиона, в августе 24,3 миллиона, почти 30 миллионов в сентябре", - заявила Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.
По ее словам, эти объемы вакцины позволят привить тех, кто не вакцинировался, и ревакцинировать граждан.