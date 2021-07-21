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Голикова рассказала о вводе в гражданский оборот вакцин от COVID-19

Голикова рассказала о вводе в гражданский оборот вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021

Голикова рассказала о вводе в гражданский оборот вакцин от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в июле-сентябре в гражданский оборот введут более 67 миллионов комплектов доз вакцины от коронавируса. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:41

2021-07-21T17:41

2021-07-21T17:56

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в июле-сентябре в гражданский оборот введут более 67 миллионов комплектов доз вакцины от коронавируса."Мы в правительстве и под председательством председателям правительства, и моим отдельно провели совещания с производителями. Коллеги планируют, что в июле-сентябре этого года будет введено в гражданский оборот более 67 миллионов комплектов доз вакцины, в том числе с сегодняшнего дня, в июле 12,7 миллиона, в августе 24,3 миллиона, почти 30 миллионов в сентябре", - заявила Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.По ее словам, эти объемы вакцины позволят привить тех, кто не вакцинировался, и ревакцинировать граждан.

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2021

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