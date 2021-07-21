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Песков опроверг данные о давлении России на Киев с помощью энергоресурсов
Песков опроверг данные о давлении России на Киев с помощью энергоресурсов - РИА Новости, 21.07.2021
Песков опроверг данные о давлении России на Киев с помощью энергоресурсов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как рычаг давления на Киев, отметив, что речь РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:45
2021-07-21T12:45
россия
северный поток — 2
дмитрий песков
украина
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как рычаг давления на Киев, отметив, что речь идет только о коммерческой целесообразности."Давайте мы сначала дождемся какой-то официальной информации на этот счет, или какой-то текст будет опубликован, или какие-то заявления будут сделаны на этот счет. И после этого мы будем их оценивать", - добавил он.
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россия, северный поток — 2, дмитрий песков, украина, экономика
12:45 21.07.2021
 
Песков опроверг данные о давлении России на Киев с помощью энергоресурсов

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия никогда не использовала энергоресурсы для давления на Киев

© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как рычаг давления на Киев, отметив, что речь идет только о коммерческой целесообразности.
"В целом всем должно быть хорошо известно, что Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления, так не было никогда, так и не будет. Все является предметом коммерческих договоренностей и коммерческой целесообразности", - сказал Песков журналистам, комментируя договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2" в контексте транзита газа через территорию Украины.
"Давайте мы сначала дождемся какой-то официальной информации на этот счет, или какой-то текст будет опубликован, или какие-то заявления будут сделаны на этот счет. И после этого мы будем их оценивать", - добавил он.
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РоссияСеверный поток — 2Дмитрий ПесковУкраинаЭкономика
 
 
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