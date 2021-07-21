https://ria.ru/20210721/ukraina-1742186560.html

Песков опроверг данные о давлении России на Киев с помощью энергоресурсов

Песков опроверг данные о давлении России на Киев с помощью энергоресурсов - РИА Новости, 21.07.2021

Песков опроверг данные о давлении России на Киев с помощью энергоресурсов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как рычаг давления на Киев, отметив, что речь РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:45

2021-07-21T12:45

2021-07-21T12:45

россия

северный поток — 2

дмитрий песков

украина

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как рычаг давления на Киев, отметив, что речь идет только о коммерческой целесообразности."Давайте мы сначала дождемся какой-то официальной информации на этот счет, или какой-то текст будет опубликован, или какие-то заявления будут сделаны на этот счет. И после этого мы будем их оценивать", - добавил он.

https://ria.ru/20210721/molchanie-1742144476.html

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2021

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россия, северный поток — 2, дмитрий песков, украина, экономика