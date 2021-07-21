Песков опроверг данные о давлении России на Киев с помощью энергоресурсов
Пресс-секретарь Путина Песков: Россия никогда не использовала энергоресурсы для давления на Киев
© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы как рычаг давления на Киев, отметив, что речь идет только о коммерческой целесообразности.
"В целом всем должно быть хорошо известно, что Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления, так не было никогда, так и не будет. Все является предметом коммерческих договоренностей и коммерческой целесообразности", - сказал Песков журналистам, комментируя договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2" в контексте транзита газа через территорию Украины.
"Давайте мы сначала дождемся какой-то официальной информации на этот счет, или какой-то текст будет опубликован, или какие-то заявления будут сделаны на этот счет. И после этого мы будем их оценивать", - добавил он.