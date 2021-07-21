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Защита Уилана готовит заявление о его выдворении из России
Защита Уилана готовит заявление о его выдворении из России - РИА Новости, 21.07.2021
Защита Уилана готовит заявление о его выдворении из России
Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана готовит заявление о его выдворении из России, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:30
2021-07-21T17:38
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сша
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана готовит заявление о его выдворении из России, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков."Мы планируем подать заявление о выдворении, сейчас прорабатываем этот вопрос", - сказал адвокат.По его словам, из-за отпуска судьи оно будет подано в середине августа.До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды бывший морпех США, он заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.
https://ria.ru/20210615/kreml-1737060274.html
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пол уилан, владимир жеребенков, джо байден, сша, в мире, россия
17:30 21.07.2021 (обновлено: 17:38 21.07.2021)
 
Защита Уилана готовит заявление о его выдворении из России

Адвокат Уилана: защита готовит заявление о выдворении американца из России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана готовит заявление о его выдворении из России, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
"Мы планируем подать заявление о выдворении, сейчас прорабатываем этот вопрос", - сказал адвокат.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 12:48Саммит Путина и Байдена
В Кремле назвали рассуждения об обмене Бута на Уилана неуместными
По его словам, из-за отпуска судьи оно будет подано в середине августа.
До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды бывший морпех США, он заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.
Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 15:12Саммит Путина и Байдена
Адвокат рассказал, почему Уилан перестал надеяться на помилование
 
Пол УиланВладимир ЖеребенковДжо БайденСШАВ миреРоссия
 
 
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