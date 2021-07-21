https://ria.ru/20210721/uilan-1742249762.html

Защита Уилана готовит заявление о его выдворении из России

Защита Уилана готовит заявление о его выдворении из России - РИА Новости, 21.07.2021

Защита Уилана готовит заявление о его выдворении из России

Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана готовит заявление о его выдворении из России, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:30

2021-07-21T17:30

2021-07-21T17:38

пол уилан

владимир жеребенков

джо байден

сша

в мире

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана готовит заявление о его выдворении из России, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков."Мы планируем подать заявление о выдворении, сейчас прорабатываем этот вопрос", - сказал адвокат.По его словам, из-за отпуска судьи оно будет подано в середине августа.До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды бывший морпех США, он заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.

https://ria.ru/20210615/kreml-1737060274.html

https://ria.ru/20210609/uilan-1736309842.html

сша

россия

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пол уилан, владимир жеребенков, джо байден, сша, в мире, россия