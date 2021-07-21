https://ria.ru/20210721/uilan-1742249762.html
Защита Уилана готовит заявление о его выдворении из России
Защита Уилана готовит заявление о его выдворении из России - РИА Новости, 21.07.2021
Защита Уилана готовит заявление о его выдворении из России
Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана готовит заявление о его выдворении из России, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:30
2021-07-21T17:30
2021-07-21T17:38
пол уилан
владимир жеребенков
джо байден
сша
в мире
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана готовит заявление о его выдворении из России, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков."Мы планируем подать заявление о выдворении, сейчас прорабатываем этот вопрос", - сказал адвокат.По его словам, из-за отпуска судьи оно будет подано в середине августа.До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды бывший морпех США, он заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.
https://ria.ru/20210615/kreml-1737060274.html
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пол уилан, владимир жеребенков, джо байден, сша, в мире, россия
17:30 21.07.2021 (обновлено: 17:38 21.07.2021)
Защита Уилана готовит заявление о его выдворении из России
Адвокат Уилана: защита готовит заявление о выдворении американца из России