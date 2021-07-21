https://ria.ru/20210721/ugol-1742176416.html

Доля угля в энергообеспечении КНР упадет до 51% к 2025 году

Доля угля в энергообеспечении КНР упадет до 51% к 2025 году - РИА Новости, 21.07.2021

Доля угля в энергообеспечении КНР упадет до 51% к 2025 году

Доля угля в системе энергообеспечения КНР упадет до 51% к 2025 году; с таким прогнозом выступил Китайский институт планирования и проектировки электроснабжения. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:59

2021-07-21T11:59

2021-07-21T11:59

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 21 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Доля угля в системе энергообеспечения КНР упадет до 51% к 2025 году; с таким прогнозом выступил Китайский институт планирования и проектировки электроснабжения.По данным института, по итогам минувшего года доля угля в национальной энергетике сократилась на 0,9 процентных пункта – до 56,8%. Доля неископаемых источников энергии составила 15,9%, что на 0,6 процентных пункта выше, чем годом ранее.Китай сокращает долю угля в национальной энергосистеме с целью резко снизить объемы эмиссии парниковых газов. Напомним, что КНР планирует пройти пик эмиссии парниковых газов к 2030 году. К тому времени страна намерена на 65% по сравнению с 2005 годом сократить объем эмиссии парниковых газов на единицу ВВП. Кроме того, к 2030 году доля неископаемых источников энергии в национальной системе энергопотребления достигнет 25%. КНР рассчитывает достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

https://ria.ru/20210719/spg-1741884048.html

китай

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китай