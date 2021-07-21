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Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ - РИА Новости, 21.07.2021
Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
Клиническая апробация новых препаратов и методов лечения больных туберкулезом, ВИЧ и пациентов с сочетанием данных инфекций проводится в Национальном... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T04:13
2021-07-21T04:13
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Клиническая апробация новых препаратов и методов лечения больных туберкулезом, ВИЧ и пациентов с сочетанием данных инфекций проводится в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, сообщили РИА Новости в центре.Уникальные комбинации диагностических обследований и схем лечения показывают высокую эффективность при оказании помощи сложным больным, уточнили в центре.Широкое внедрение в практику новых методик позволит повысить результативность лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, вторичными заболеваниями на фоне выраженного иммунодефицита, отметили в центре.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество
04:13 21.07.2021
 
Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ

Российские ученые исследуют новые препараты и методы лечения туберкулеза и ВИЧ

© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Depositphotos / Alexander Raths
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Клиническая апробация новых препаратов и методов лечения больных туберкулезом, ВИЧ и пациентов с сочетанием данных инфекций проводится в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, сообщили РИА Новости в центре.
"Сотрудниками отдела инфекционной патологии ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России разработаны методы лечения больных туберкулезом в зависимости от ВИЧ-статуса пациента. Их использование позволяет подавлять рост микробной популяции возбудителей туберкулеза в короткие сроки. Для пациентов с ВИЧ-инфекцией применяются терапевтические и хирургические технологии диагностики и лечения, что обеспечивает максимальный эффект при разных стадиях заболевания, наличии вторичных инфекций, ассоциированных с ВИЧ", - говорится в сообщении.
Уникальные комбинации диагностических обследований и схем лечения показывают высокую эффективность при оказании помощи сложным больным, уточнили в центре.
Широкое внедрение в практику новых методик позволит повысить результативность лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, вторичными заболеваниями на фоне выраженного иммунодефицита, отметили в центре.
Лаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 04:06
Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
 
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