https://ria.ru/20210721/uchenye-1742126414.html

Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ

Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ - РИА Новости, 21.07.2021

Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ

Клиническая апробация новых препаратов и методов лечения больных туберкулезом, ВИЧ и пациентов с сочетанием данных инфекций проводится в Национальном... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T04:13

2021-07-21T04:13

2021-07-21T04:13

коронавирус covid-19

россия

здоровье

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Клиническая апробация новых препаратов и методов лечения больных туберкулезом, ВИЧ и пациентов с сочетанием данных инфекций проводится в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, сообщили РИА Новости в центре.Уникальные комбинации диагностических обследований и схем лечения показывают высокую эффективность при оказании помощи сложным больным, уточнили в центре.Широкое внедрение в практику новых методик позволит повысить результативность лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, вторичными заболеваниями на фоне выраженного иммунодефицита, отметили в центре.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество