Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
Российские ученые исследуют новые препараты и методы лечения туберкулеза и ВИЧ
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Клиническая апробация новых препаратов и методов лечения больных туберкулезом, ВИЧ и пациентов с сочетанием данных инфекций проводится в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, сообщили РИА Новости в центре.
"Сотрудниками отдела инфекционной патологии ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России разработаны методы лечения больных туберкулезом в зависимости от ВИЧ-статуса пациента. Их использование позволяет подавлять рост микробной популяции возбудителей туберкулеза в короткие сроки. Для пациентов с ВИЧ-инфекцией применяются терапевтические и хирургические технологии диагностики и лечения, что обеспечивает максимальный эффект при разных стадиях заболевания, наличии вторичных инфекций, ассоциированных с ВИЧ", - говорится в сообщении.
Уникальные комбинации диагностических обследований и схем лечения показывают высокую эффективность при оказании помощи сложным больным, уточнили в центре.
Широкое внедрение в практику новых методик позволит повысить результативность лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, вторичными заболеваниями на фоне выраженного иммунодефицита, отметили в центре.