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В Екатеринбурге мужа модели будут судить по обвинению в ее убийстве
В Екатеринбурге мужа модели будут судить по обвинению в ее убийстве - РИА Новости, 21.07.2021
В Екатеринбурге мужа модели будут судить по обвинению в ее убийстве
Муж модели и Instagram-блогера Кристины Журавлевой, найденной мертвой в лесополосе под Екатеринбургом, предстанет перед судом по обвинению в ее убийстве,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:53
2021-07-21T12:57
россия
валерий горелых
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
александр шульга
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Муж модели и Instagram-блогера Кристины Журавлевой, найденной мертвой в лесополосе под Екатеринбургом, предстанет перед судом по обвинению в ее убийстве, сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.По данным следствия, днем 5 апреля мужчина поссорился со своей 28-летней супругой и задушил ее, после чего спустя несколько дней, в ночь на 9 апреля, скрыл ее тело в лесу, где 16 апреля она случайно была обнаружена."Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 6 до 15 лет", - сказала Канатова.Как сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга, обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ходе предварительного следствия сотрудниками СК выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, сделаны необходимые экспертизы.Начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что мужчина ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадал, судимостей не имеет."Когда семейно-бытовое ЧП закончилось летальным исходом женщины, подозреваемый четверо суток не решался избавиться от тела. Все это время погибшая супруга лежала дома в тепле, пока не появились первые признаки разложения. Чтобы скрыть следы криминала, подозреваемый взял в аренду легковую машину и на ней отвез тело в район 170-го километра оживленной трассы М5 "Урал", где оно впоследствии в лесном массиве, в 10 метрах от дорожного покрытия, и было обнаружено случайным шофером, остановившимся по нужде", - отметил Горелых.
https://ria.ru/20210613/turtsiya-1736833712.html
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россия, валерий горелых, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), александр шульга, свердловская область, екатеринбург, происшествия
12:53 21.07.2021 (обновлено: 12:57 21.07.2021)
 
В Екатеринбурге мужа модели будут судить по обвинению в ее убийстве

Мужа модели Кристины Журавлевой будут судить в Екатеринбурге по обвинению в ее убийстве

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Муж модели и Instagram-блогера Кристины Журавлевой, найденной мертвой в лесополосе под Екатеринбургом, предстанет перед судом по обвинению в ее убийстве, сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.
По данным следствия, днем 5 апреля мужчина поссорился со своей 28-летней супругой и задушил ее, после чего спустя несколько дней, в ночь на 9 апреля, скрыл ее тело в лесу, где 16 апреля она случайно была обнаружена.
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"Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 6 до 15 лет", - сказала Канатова.
Как сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга, обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ходе предварительного следствия сотрудниками СК выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, сделаны необходимые экспертизы.
Начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что мужчина ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадал, судимостей не имеет.
"Когда семейно-бытовое ЧП закончилось летальным исходом женщины, подозреваемый четверо суток не решался избавиться от тела. Все это время погибшая супруга лежала дома в тепле, пока не появились первые признаки разложения. Чтобы скрыть следы криминала, подозреваемый взял в аренду легковую машину и на ней отвез тело в район 170-го километра оживленной трассы М5 "Урал", где оно впоследствии в лесном массиве, в 10 метрах от дорожного покрытия, и было обнаружено случайным шофером, остановившимся по нужде", - отметил Горелых.
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РоссияВалерий ГорелыхГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Александр ШульгаСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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