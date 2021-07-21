https://ria.ru/20210721/turtsiya-1742221498.html

Эрдоган рассказал о ситуации с COVID-19 в Турции

Эрдоган рассказал о ситуации с COVID-19 в Турции - РИА Новости, 21.07.2021

Эрдоган рассказал о ситуации с COVID-19 в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна пока не столкнулась с угрозой распространения новых штаммов коронавируса. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:14

2021-07-21T15:14

2021-07-21T15:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна пока не столкнулась с угрозой распространения новых штаммов коронавируса.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч.Во вторник суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 8780, это максимальный показатель с конца мая."Турция вошла в праздник Курбан-байрам с понижением числа случаев заболевания и смертей от коронавируса. В то время, как многие страны сражаются с новыми его вариантами, Турция еще не столкнулись с этой угрозой", - сказал Эрдоган в телеобращении.С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа в середине июля заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы – более 21 миллиона.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742162059.html

турция

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коронавирус covid-19, турция, в мире