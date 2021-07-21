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Туризм
https://ria.ru/20210721/turizm-1742252942.html
Всемирная туристическая организация заявила о рекордном кризисе в истории
Всемирная туристическая организация заявила о рекордном кризисе в истории - РИА Новости, 21.07.2021
Всемирная туристическая организация заявила о рекордном кризисе в истории
Международный туризм снизился с января по май текущего года на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - последнего допандемийного, сообщает Всемирная РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:43
2021-07-21T17:43
туризм
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новости - туризм
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МАДРИД, 21 июл – РИА Новости. Международный туризм снизился с января по май текущего года на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - последнего допандемийного, сообщает Всемирная туристская организация (UNWTO)."Самый большой кризис в истории туризма продолжается уже второй год. По данным UNWTO, с января по май международные туристические потоки были на 85% ниже уровня 2019 года (и на 65% меньше, чем в 2020 году). Несмотря на небольшой всплеск в мае, появление штаммов COVID-19 и продолжающееся введение ограничений означают, что внутренний туризм возвращается гораздо более быстрыми темпами, чем международные поездки", - говорится в сообщении Всемирной туристской организации.За первые пять месяцев текущего года в мире было зарегистрировано на 147 миллионов международных прибытий меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 460 миллионов меньше, чем в 2019 году. Небольшая тенденция к росту наметилась в мае - по мере того, как некоторые страны начали ослаблять ограничения.Эксперты Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO) в основном считают, что мировой туризм после глобальных потерь в отрасли, связанных с пандемией COVID-19, сможет восстановить свой уровень не ранее 2023 года.UNWTO оценила 2020 год как худший период за всю историю наблюдений. В прошлом году было на миллиард международных поездок меньше, чем в 2019 году (1,5 миллиарда).
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коронавирус covid-19, новости - туризм, всемирная туристская организация, оон
17:43 21.07.2021
 
Всемирная туристическая организация заявила о рекордном кризисе в истории

UNWTO: мировой туризм упал на 85% в начале 2021 года по сравнению с периодом до пандемии

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПляж Сиде, Турция
Пляж Сиде, Турция - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МАДРИД, 21 июл – РИА Новости. Международный туризм снизился с января по май текущего года на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - последнего допандемийного, сообщает Всемирная туристская организация (UNWTO).
"Самый большой кризис в истории туризма продолжается уже второй год. По данным UNWTO, с января по май международные туристические потоки были на 85% ниже уровня 2019 года (и на 65% меньше, чем в 2020 году). Несмотря на небольшой всплеск в мае, появление штаммов COVID-19 и продолжающееся введение ограничений означают, что внутренний туризм возвращается гораздо более быстрыми темпами, чем международные поездки", - говорится в сообщении Всемирной туристской организации.
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За первые пять месяцев текущего года в мире было зарегистрировано на 147 миллионов международных прибытий меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 460 миллионов меньше, чем в 2019 году. Небольшая тенденция к росту наметилась в мае - по мере того, как некоторые страны начали ослаблять ограничения.
Эксперты Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO) в основном считают, что мировой туризм после глобальных потерь в отрасли, связанных с пандемией COVID-19, сможет восстановить свой уровень не ранее 2023 года.
UNWTO оценила 2020 год как худший период за всю историю наблюдений. В прошлом году было на миллиард международных поездок меньше, чем в 2019 году (1,5 миллиарда).
 
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