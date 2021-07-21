https://ria.ru/20210721/tseny-1742266095.html

Абрамченко оценила ситуацию с ценами на сахар и подсолнечное масло

Абрамченко оценила ситуацию с ценами на сахар и подсолнечное масло - РИА Новости, 21.07.2021

Абрамченко оценила ситуацию с ценами на сахар и подсолнечное масло

Меры, предпринятые властями РФ, позволили удержать цены на сахар и подсолнечное масло в стране и сохранить объемы их производства, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:33

2021-07-21T18:33

2021-07-21T18:33

россия

виктория абрамченко

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Меры, предпринятые властями РФ, позволили удержать цены на сахар и подсолнечное масло в стране и сохранить объемы их производства, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Все принятые правительством меры позволили обеспечить физическую доступность сахара и масла подсолнечного для нашего населения и позволили удержать цены. И, что очень важно, позволили сохранить необходимые объемы производства", - сообщила Абрамченко на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.Она напомнила, что в декабре 2020 года, в целях стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, были заключены соглашения, где были зафиксированы предельные цены производителей и предельные цены этой продукции в рознице. "В настоящее время соглашение по сахару прекратило свое действие; при этом мы держим руку на пульсе и фиксируем, что цены остаются стабильными, соглашение по маслу действует до 1 октября текущего года", - сказала вице-премьер.Еще одной мерой для стабилизации ситуации с сахаром стало решение о беспошлинной квоте на ввоз в страну белого сахара в объеме 350 тысяч тонн с 15 мая по 31 августа. "Сейчас в рамках квоты завезено более 37 тысяч тонн сахара, который приобретен в основном кондитерскими предприятиями", - сказала Абрамченко.Кроме того, в целях недопущения повторения ситуации, посевные площади под сахарную свеклу в текущем году увеличены на 90 тысяч гектаров. "Планируется собрать 426,2 тысячи тонн этой культуры", - сообщила Абрамченко.Она также отметила, что для обеспечения отечественных предприятий доступным сырьем принят ряд мер таможенно-тарифного регулирования - в частности, установлены повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на семена подсолнечника и на рапс. Кроме того, при экспорте подсолнечного масла с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года будет взиматься плавающая вывозная 70% пошлина с разницы между базовой ценой в 1 тысячу долларов за тонну и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента в 50 долларов за тонну.

https://ria.ru/20210721/tseny-1742257494.html

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россия, виктория абрамченко, экономика