https://ria.ru/20210721/tseny-1742257494.html

Путин потребовал от ФАС следить за ценами на продукты в торговых сетях

Путин потребовал от ФАС следить за ценами на продукты в торговых сетях - РИА Новости, 21.07.2021

Путин потребовал от ФАС следить за ценами на продукты в торговых сетях

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Федеральной антимонопольной службе нужно активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:58

2021-07-21T17:58

2021-07-21T18:07

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Федеральной антимонопольной службе нужно активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях.Он также отметил, что и руководители регионов, и Минпромторг тоже должны активно к этому подключиться."Должны создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек, до торговых мест, создавать их нужно", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20210719/tseny-1741785438.html

россия

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2021

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика