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Путин потребовал от ФАС следить за ценами на продукты в торговых сетях
Путин потребовал от ФАС следить за ценами на продукты в торговых сетях - РИА Новости, 21.07.2021
Путин потребовал от ФАС следить за ценами на продукты в торговых сетях
Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Федеральной антимонопольной службе нужно активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:58
2021-07-21T17:58
2021-07-21T18:07
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Федеральной антимонопольной службе нужно активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях.Он также отметил, что и руководители регионов, и Минпромторг тоже должны активно к этому подключиться."Должны создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек, до торговых мест, создавать их нужно", - подчеркнул глава государства.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
17:58 21.07.2021 (обновлено: 18:07 21.07.2021)
Путин потребовал от ФАС следить за ценами на продукты в торговых сетях
Президент Путин: ФАС нужно активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях