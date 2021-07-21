https://ria.ru/20210721/tseny-1742240542.html

Путин попросил доложить о ситуации с ценами на продукты

Путин попросил доложить о ситуации с ценами на продукты - РИА Новости, 21.07.2021

Путин попросил доложить о ситуации с ценами на продукты

Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства доложить о ситуации с ценами на основные товары, отметив, что особо остро стоит вопрос с повышением... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:52

2021-07-21T16:52

2021-07-21T18:51

россия

цены

продукты

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства доложить о ситуации с ценами на основные товары, отметив, что особо остро стоит вопрос с повышением цен на базовые продукты.

https://ria.ru/20210720/polki-1741990470.html

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Путин назвал острым вопрос о подорожании базовых продуктов Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства доложить о ситуации с ценами на основные товары, отметив, что особо остро стоит вопрос с повышением цен на базовые продукты. 2021-07-21T16:52 true PT0M28S

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россия, цены, продукты, экономика, владимир путин