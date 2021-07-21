https://ria.ru/20210721/tseny-1742240542.html
Путин попросил доложить о ситуации с ценами на продукты
Путин попросил доложить о ситуации с ценами на продукты - РИА Новости, 21.07.2021
Путин попросил доложить о ситуации с ценами на продукты
Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства доложить о ситуации с ценами на основные товары, отметив, что особо остро стоит вопрос с повышением... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:52
2021-07-21T16:52
2021-07-21T18:51
россия
цены
продукты
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства доложить о ситуации с ценами на основные товары, отметив, что особо остро стоит вопрос с повышением цен на базовые продукты.
https://ria.ru/20210720/polki-1741990470.html
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Путин назвал острым вопрос о подорожании базовых продуктов
Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства доложить о ситуации с ценами на основные товары, отметив, что особо остро стоит вопрос с повышением цен на базовые продукты.
2021-07-21T16:52
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PT0M28S
РИА Новости
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россия, цены, продукты, экономика, владимир путин
16:52 21.07.2021 (обновлено: 18:51 21.07.2021)
Путин попросил доложить о ситуации с ценами на продукты
Президент Путин попросил членов правительства доложить о ситуации с ценами на основные товары