Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/tsentr-1742249611.html
В России создадут центр экспертизы по искусственному интеллекту
В России создадут центр экспертизы по искусственному интеллекту - РИА Новости, 21.07.2021
В России создадут центр экспертизы по искусственному интеллекту
Центр экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" будет создан в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:30
2021-07-21T17:30
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Центр экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" будет создан в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко."В развитие искусственного интеллекта в России вовлечены сотни организаций из различных отраслей экономики. Для достижения синергетического эффекта важно обеспечить координацию всех центров компетенций по ИИ. Именно такая задача возложена на создаваемый Центр экспертизы", - отметил вице-премьер.Новая структура будет работать на базе Аналитического центра при правительстве России. Как отметили в аппарате вице-премьера, центр экспертизы будет оказывать поддержку в реализации стратегии развития искусственного интеллекта, а также следить за исполнением федерального проекта "Искусственный интеллект".Кроме того, структура будет заниматься задачами, которые касаются взаимодействия России с другими странами по вопросам развития искусственного интеллекта. К концу года, как ожидается, центр также представит индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта."В сентябре мы планируем провести большой форум по проблемам этики искусственного интеллекта, а до конца года запустим национальный портал, который станет проводником в экосистему искусственного интеллекта для граждан", - добавил Чернышенко.Федеральный проект "Искусственный интеллект" предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на создание экосистемы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в России. В частности, он предусматривает введение мер поддержки технологических компаний, а также организацию программ и мероприятий, направленных на популяризацию технологического развития среди молодежи.
https://ria.ru/20210703/iskin-1739727797.html
https://ria.ru/20210608/modigliani-1735970269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, технологии
17:30 21.07.2021
 
В России создадут центр экспертизы по искусственному интеллекту

Чернышенко: в России создается центр экспертизы по искусственному интеллекту

© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Depositphotos / agsandrew
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Центр экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" будет создан в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"В развитие искусственного интеллекта в России вовлечены сотни организаций из различных отраслей экономики. Для достижения синергетического эффекта важно обеспечить координацию всех центров компетенций по ИИ. Именно такая задача возложена на создаваемый Центр экспертизы", - отметил вице-премьер.
Научная жара! Права искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 12:00Мы все умрём. Но это не точно
Научная жара! Права искусственного интеллектаПо заказу ООН группа экспертов из разных стран (в том числе России) и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. Зачем? Почему сейчас, если о “правах ИИ” говорили ещё писатели прошлого века? Да и может ли ИИ иметь права в такой же мере, как человек?
Новая структура будет работать на базе Аналитического центра при правительстве России. Как отметили в аппарате вице-премьера, центр экспертизы будет оказывать поддержку в реализации стратегии развития искусственного интеллекта, а также следить за исполнением федерального проекта "Искусственный интеллект".
Кроме того, структура будет заниматься задачами, которые касаются взаимодействия России с другими странами по вопросам развития искусственного интеллекта. К концу года, как ожидается, центр также представит индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта.
"В сентябре мы планируем провести большой форум по проблемам этики искусственного интеллекта, а до конца года запустим национальный портал, который станет проводником в экосистему искусственного интеллекта для граждан", - добавил Чернышенко.
Федеральный проект "Искусственный интеллект" предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на создание экосистемы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в России. В частности, он предусматривает введение мер поддержки технологических компаний, а также организацию программ и мероприятий, направленных на популяризацию технологического развития среди молодежи.
Скрытый портрет Беатрис Гастингс авторства Амадео Модильяни, воссозданный Оксией Палус с использованием технологий искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 07:06Культура
Искусственный интеллект восстановил портрет первой любви Модильяни
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения COVID-19
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
Лента новостейМолния