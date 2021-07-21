https://ria.ru/20210721/tsentr-1742249611.html
В России создадут центр экспертизы по искусственному интеллекту
В России создадут центр экспертизы по искусственному интеллекту - РИА Новости, 21.07.2021
В России создадут центр экспертизы по искусственному интеллекту
Центр экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" будет создан в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:30
2021-07-21T17:30
2021-07-21T17:30
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Центр экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" будет создан в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко."В развитие искусственного интеллекта в России вовлечены сотни организаций из различных отраслей экономики. Для достижения синергетического эффекта важно обеспечить координацию всех центров компетенций по ИИ. Именно такая задача возложена на создаваемый Центр экспертизы", - отметил вице-премьер.Новая структура будет работать на базе Аналитического центра при правительстве России. Как отметили в аппарате вице-премьера, центр экспертизы будет оказывать поддержку в реализации стратегии развития искусственного интеллекта, а также следить за исполнением федерального проекта "Искусственный интеллект".Кроме того, структура будет заниматься задачами, которые касаются взаимодействия России с другими странами по вопросам развития искусственного интеллекта. К концу года, как ожидается, центр также представит индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта."В сентябре мы планируем провести большой форум по проблемам этики искусственного интеллекта, а до конца года запустим национальный портал, который станет проводником в экосистему искусственного интеллекта для граждан", - добавил Чернышенко.Федеральный проект "Искусственный интеллект" предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на создание экосистемы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в России. В частности, он предусматривает введение мер поддержки технологических компаний, а также организацию программ и мероприятий, направленных на популяризацию технологического развития среди молодежи.
https://ria.ru/20210703/iskin-1739727797.html
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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, технологии
В России создадут центр экспертизы по искусственному интеллекту
Чернышенко: в России создается центр экспертизы по искусственному интеллекту
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Центр экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" будет создан в России
, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин
, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко
.
"В развитие искусственного интеллекта в России вовлечены сотни организаций из различных отраслей экономики. Для достижения синергетического эффекта важно обеспечить координацию всех центров компетенций по ИИ. Именно такая задача возложена на создаваемый Центр экспертизы", - отметил вице-премьер.
Новая структура будет работать на базе Аналитического центра при правительстве России. Как отметили в аппарате вице-премьера, центр экспертизы будет оказывать поддержку в реализации стратегии развития искусственного интеллекта, а также следить за исполнением федерального проекта "Искусственный интеллект".
Кроме того, структура будет заниматься задачами, которые касаются взаимодействия России с другими странами по вопросам развития искусственного интеллекта. К концу года, как ожидается, центр также представит индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта.
"В сентябре мы планируем провести большой форум по проблемам этики искусственного интеллекта, а до конца года запустим национальный портал, который станет проводником в экосистему искусственного интеллекта для граждан", - добавил Чернышенко.
Федеральный проект "Искусственный интеллект" предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на создание экосистемы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в России. В частности, он предусматривает введение мер поддержки технологических компаний, а также организацию программ и мероприятий, направленных на популяризацию технологического развития среди молодежи.