https://ria.ru/20210721/tsentr-1742249611.html

В России создадут центр экспертизы по искусственному интеллекту

В России создадут центр экспертизы по искусственному интеллекту - РИА Новости, 21.07.2021

В России создадут центр экспертизы по искусственному интеллекту

Центр экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" будет создан в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:30

2021-07-21T17:30

2021-07-21T17:30

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Центр экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" будет создан в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко."В развитие искусственного интеллекта в России вовлечены сотни организаций из различных отраслей экономики. Для достижения синергетического эффекта важно обеспечить координацию всех центров компетенций по ИИ. Именно такая задача возложена на создаваемый Центр экспертизы", - отметил вице-премьер.Новая структура будет работать на базе Аналитического центра при правительстве России. Как отметили в аппарате вице-премьера, центр экспертизы будет оказывать поддержку в реализации стратегии развития искусственного интеллекта, а также следить за исполнением федерального проекта "Искусственный интеллект".Кроме того, структура будет заниматься задачами, которые касаются взаимодействия России с другими странами по вопросам развития искусственного интеллекта. К концу года, как ожидается, центр также представит индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта."В сентябре мы планируем провести большой форум по проблемам этики искусственного интеллекта, а до конца года запустим национальный портал, который станет проводником в экосистему искусственного интеллекта для граждан", - добавил Чернышенко.Федеральный проект "Искусственный интеллект" предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на создание экосистемы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в России. В частности, он предусматривает введение мер поддержки технологических компаний, а также организацию программ и мероприятий, направленных на популяризацию технологического развития среди молодежи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, технологии