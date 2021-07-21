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РБК: компания Абрамовича не будет строить ЦБК на Дальнем Востоке
РБК: компания Абрамовича не будет строить ЦБК на Дальнем Востоке - РИА Новости, 21.07.2021
РБК: компания Абрамовича не будет строить ЦБК на Дальнем Востоке
Компания RFP Group отказалась от планов по строительству целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Амурске в Хабаровском крае. Об этом РБК рассказал ее глава... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:10
2021-07-21T11:10
2021-07-21T11:10
дальний восток
роман абрамович
китай
амурск
хабаровский край
экономика
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Компания RFP Group отказалась от планов по строительству целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Амурске в Хабаровском крае. Об этом РБК рассказал ее глава Константин Лашкевич.Как сообщает издание, инвестиции, которые планировалось вложить в строительство ЦБК, оценивались в один миллиард долларов.По словам Лашкевича, в 2018 году компания вела переговоры о строительстве завода с китайской China Paper. Предполагалась, что RFP Group будет ежегодно поставлять около 400–600 тысяч кубометров древесины.Он добавил, что строительство ЦБК на Дальнем Востоке было бы бессмысленным. Вместо этого лучше создавать менее затратные по инвестициям проекты по производству пеллет с рентабельностью на уровне 12–17%, чем строить огромный убыточный завод, заключил Лашкевич.Группа RFP является крупнейшей лесопромышленной группой Дальнего Востока России. 58% ее акций принадлежат Роману Абрамовичу и Александру Абрамову
https://ria.ru/20210705/stroymaterialy-1739648011.html
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дальний восток, роман абрамович, китай, амурск, хабаровский край, экономика
РБК: компания Абрамовича не будет строить ЦБК на Дальнем Востоке
Компания Абрамовича и его партнеров RFP Group не будет строить ЦБК на Дальнем Востоке за $1 миллиард