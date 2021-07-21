Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/tsbk-1742153433.html
РБК: в России предложили приватизировать лес
РБК: в России предложили приватизировать лес - РИА Новости, 21.07.2021
РБК: в России предложили приватизировать лес
Российские инвесторы должны получить возможность приватизировать два-три процента от лесной территории страны, чтобы там можно было заниматься интенсивным... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T09:32
2021-07-21T14:42
россия
дальний восток
роман абрамович
новая зеландия
амурск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В России хотят приватизировать лес
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564868254_0:0:2728:1536_1920x0_80_0_0_90035b3b439e9327ef6730fb328cbbf5.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские инвесторы должны получить возможность приватизировать два-три процента от лесной территории страны, чтобы там можно было заниматься интенсивным выращиванием леса. Таким мнением с РБК поделился гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.По его словам, на Дальнем Востоке продолжает исчезать лес с качественной древесиной, а ждать ее естественного роста придется от 80 до 120 лет.В связи с этим он предложил, по примеру Новой Зеландии, выделить лесные территории, где с учетом плодородия и подбора породного состава можно будет достичь прироста деловой древесины. Однако это станет возможным, если инвесторам разрешат приватизировать лес, добавил он.По мнению главы RFP Group, с этой целью следует выделить климатические зоны с наилучшими условиями, которые будут занимать два-три процента от всей лесной территории России."Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов", — заключил он.Лашкевич также сообщил, что холдинг RFP Group отказался от планов по строительству ЦБК в Амурске в Хабаровском крае, объяснив это тем, что даже при условии обеспечения завода сырьем, его IRR (внутренняя норма доходности. — Прим. ред.) будет близка к нулю.По данным издания, инвестиции в этот проект оценивались как минимум в один миллиард долларов.Группа RFP является крупнейшей лесопромышленной группой Дальнего Востока России. 58 процентов ее акций принадлежат Роману Абрамовичу и Александру Абрамову.
https://ria.ru/20210705/stroymaterialy-1739648011.html
https://ria.ru/20210712/les-1740911093.html
https://ria.ru/20210706/dostoprimechatelnosti-1739869937.html
россия
дальний восток
новая зеландия
амурск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564868254_0:0:2728:2046_1920x0_80_0_0_20395e93209f25a0c3529c2fbba7656a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дальний восток, роман абрамович, новая зеландия, амурск, экономика
09:32 21.07.2021 (обновлено: 14:42 21.07.2021)
 
РБК: в России предложили приватизировать лес

Глава компании Абрамовича и его партнеров RFP Group Лашкевич выступил за приватизацию леса

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛесовоз везет древесину
Лесовоз везет древесину - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские инвесторы должны получить возможность приватизировать два-три процента от лесной территории страны, чтобы там можно было заниматься интенсивным выращиванием леса. Таким мнением с РБК поделился гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.
По его словам, на Дальнем Востоке продолжает исчезать лес с качественной древесиной, а ждать ее естественного роста придется от 80 до 120 лет.
Сухой готовый пиломатериал в штабелях на лесопильном производстве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 08:00
Лес рубят — деньги летят: почему стройматериалы так подорожали
В связи с этим он предложил, по примеру Новой Зеландии, выделить лесные территории, где с учетом плодородия и подбора породного состава можно будет достичь прироста деловой древесины. Однако это станет возможным, если инвесторам разрешат приватизировать лес, добавил он.
"Я не буду этим заниматься, потому что это убьет мою операционную экономику, а инвестиционную модель невозможно построить без прав на землю или хотя бы насаждения. Нужны инвестиции порядка пяти тысяч долларов на гектар, пока лес не начнет уже сам расти", — уточнил эксперт.
По мнению главы RFP Group, с этой целью следует выделить климатические зоны с наилучшими условиями, которые будут занимать два-три процента от всей лесной территории России.
"Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов", — заключил он.
Особо охраняемый водный объект создан на севере Подмосковья - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 13:13
В Подмосковье временно запретили посещать леса
Лашкевич также сообщил, что холдинг RFP Group отказался от планов по строительству ЦБК в Амурске в Хабаровском крае, объяснив это тем, что даже при условии обеспечения завода сырьем, его IRR (внутренняя норма доходности. — Прим. ред.) будет близка к нулю.
По данным издания, инвестиции в этот проект оценивались как минимум в один миллиард долларов.
Группа RFP является крупнейшей лесопромышленной группой Дальнего Востока России. 58 процентов ее акций принадлежат Роману Абрамовичу и Александру Абрамову.
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 08:00Туризм
Апельсиновый закат и Мертвый лес. Самые красивые пейзажи России
 
РоссияДальний ВостокРоман АбрамовичНовая ЗеландияАмурскЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02В двух регионах ФРГ оценили застрахованный ущерб от наводнения
16:00В МИД призвали противостоять дискриминации россиян за рубежом
15:59В Германии продлили ограничения по въезду в страну из-за COVID-19
15:59Власти Москвы рассказали, как в городе отметили Курбан-байрам
15:59Лукашенко обвинил Европу в провоцировании третьей мировой войны
15:58Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, рассказал про свой стаж
15:57Мурашко поручил проверить работу врачей из Бурятии после гибели пациента
15:49Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
Лента новостейМолния