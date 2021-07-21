https://ria.ru/20210721/tsbk-1742153433.html

РБК: в России предложили приватизировать лес

РБК: в России предложили приватизировать лес - РИА Новости, 21.07.2021

РБК: в России предложили приватизировать лес

Российские инвесторы должны получить возможность приватизировать два-три процента от лесной территории страны, чтобы там можно было заниматься интенсивным... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:32

2021-07-21T09:32

2021-07-21T14:42

россия

дальний восток

роман абрамович

новая зеландия

амурск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В России хотят приватизировать лес

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564868254_0:0:2728:1536_1920x0_80_0_0_90035b3b439e9327ef6730fb328cbbf5.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские инвесторы должны получить возможность приватизировать два-три процента от лесной территории страны, чтобы там можно было заниматься интенсивным выращиванием леса. Таким мнением с РБК поделился гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.По его словам, на Дальнем Востоке продолжает исчезать лес с качественной древесиной, а ждать ее естественного роста придется от 80 до 120 лет.В связи с этим он предложил, по примеру Новой Зеландии, выделить лесные территории, где с учетом плодородия и подбора породного состава можно будет достичь прироста деловой древесины. Однако это станет возможным, если инвесторам разрешат приватизировать лес, добавил он.По мнению главы RFP Group, с этой целью следует выделить климатические зоны с наилучшими условиями, которые будут занимать два-три процента от всей лесной территории России."Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов", — заключил он.Лашкевич также сообщил, что холдинг RFP Group отказался от планов по строительству ЦБК в Амурске в Хабаровском крае, объяснив это тем, что даже при условии обеспечения завода сырьем, его IRR (внутренняя норма доходности. — Прим. ред.) будет близка к нулю.По данным издания, инвестиции в этот проект оценивались как минимум в один миллиард долларов.Группа RFP является крупнейшей лесопромышленной группой Дальнего Востока России. 58 процентов ее акций принадлежат Роману Абрамовичу и Александру Абрамову.

https://ria.ru/20210705/stroymaterialy-1739648011.html

https://ria.ru/20210712/les-1740911093.html

https://ria.ru/20210706/dostoprimechatelnosti-1739869937.html

россия

дальний восток

новая зеландия

амурск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальний восток, роман абрамович, новая зеландия, амурск, экономика