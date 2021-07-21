09:32 21.07.2021 (обновлено: 14:42 21.07.2021)
РБК: в России предложили приватизировать лес
Глава компании Абрамовича и его партнеров RFP Group Лашкевич выступил за приватизацию леса
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские инвесторы должны получить возможность приватизировать два-три процента от лесной территории страны, чтобы там можно было заниматься интенсивным выращиванием леса. Таким мнением с РБК поделился гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.
По его словам, на Дальнем Востоке продолжает исчезать лес с качественной древесиной, а ждать ее естественного роста придется от 80 до 120 лет.
В связи с этим он предложил, по примеру Новой Зеландии, выделить лесные территории, где с учетом плодородия и подбора породного состава можно будет достичь прироста деловой древесины. Однако это станет возможным, если инвесторам разрешат приватизировать лес, добавил он.
"Я не буду этим заниматься, потому что это убьет мою операционную экономику, а инвестиционную модель невозможно построить без прав на землю или хотя бы насаждения. Нужны инвестиции порядка пяти тысяч долларов на гектар, пока лес не начнет уже сам расти", — уточнил эксперт.
По мнению главы RFP Group, с этой целью следует выделить климатические зоны с наилучшими условиями, которые будут занимать два-три процента от всей лесной территории России.
"Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов", — заключил он.
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Лашкевич также сообщил, что холдинг RFP Group отказался от планов по строительству ЦБК в Амурске в Хабаровском крае, объяснив это тем, что даже при условии обеспечения завода сырьем, его IRR (внутренняя норма доходности. — Прим. ред.) будет близка к нулю.
По данным издания, инвестиции в этот проект оценивались как минимум в один миллиард долларов.
Группа RFP является крупнейшей лесопромышленной группой Дальнего Востока России. 58 процентов ее акций принадлежат Роману Абрамовичу и Александру Абрамову.