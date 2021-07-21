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Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"
Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"
В Кремле осведомлены о том, что Берлин и Вашингтон пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:24
2021-07-21T12:37
северный поток — 2
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Кремле осведомлены о том, что Берлин и Вашингтон пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне об этом написали СМИ. Также сообщалось, что официальные заявления стороны могут сделать уже в среду. По словам американского сенатора-республиканца Теда Круза, это может стать катастрофой для США и геополитической победой России."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, которые называют проект политическим.Вашингтон не раз вводил санкции, пытаясь помешать строительству, но недавно оно вышло на финальную стадию.
РИА Новости
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северный поток — 2
12:24 21.07.2021 (обновлено: 12:37 21.07.2021)
 

Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра
Специалист работает на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Кремле осведомлены о том, что Берлин и Вашингтон пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне об этом написали СМИ. Также сообщалось, что официальные заявления стороны могут сделать уже в среду. По словам американского сенатора-республиканца Теда Круза, это может стать катастрофой для США и геополитической победой России.
"Мы знаем, что тема "Северного потока — 2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем, о том, что было достигнуто определенное понимание <...>, а в остальном деталями мы пока не располагаем", — прокомментировал Песков.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, которые называют проект политическим.
Вашингтон не раз вводил санкции, пытаясь помешать строительству, но недавно оно вышло на финальную стадию.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2
 
 
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