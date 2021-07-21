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Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"

Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

Кремль прокомментировал контакты Германии и США по "Северному потоку — 2"

В Кремле осведомлены о том, что Берлин и Вашингтон пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:24

2021-07-21T12:24

2021-07-21T12:37

северный поток — 2

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Кремле осведомлены о том, что Берлин и Вашингтон пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне об этом написали СМИ. Также сообщалось, что официальные заявления стороны могут сделать уже в среду. По словам американского сенатора-республиканца Теда Круза, это может стать катастрофой для США и геополитической победой России."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, которые называют проект политическим.Вашингтон не раз вводил санкции, пытаясь помешать строительству, но недавно оно вышло на финальную стадию.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2