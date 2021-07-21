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Аналитики рассказали о росте трат россиян на минимальный школьный набор
Аналитики рассказали о росте трат россиян на минимальный школьный набор - РИА Новости, 21.07.2021
Аналитики рассказали о росте трат россиян на минимальный школьный набор
Траты россиян на минимальный школьный набор выросли на 13% по сравнению с прошлогодним июлем и составили 12,9 тысячи рублей, говорится в исследовании... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:21
2021-07-21T09:13
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Траты россиян на минимальный школьный набор выросли на 13% по сравнению с прошлогодним июлем и составили 12,9 тысячи рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД".По их данным, средний чек по набору первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе – карандаши, ручки, альбомы и прочее) вырос на 6% до 690 рублей, школьному дневнику - на 3% до 107 рублей, пеналу - на 31% до 728 рублей, набору тетрадей - на 6% до 306 рублей, настольной лампе - на 22% до 1580 рублей, рюкзаку - на 8% до 1692 рублей, школьной форме - на 15% до 1651 рубля, школьной блузке (рубашке) - на 15% до 817 рублей, детским брюкам (юбке) - на 4% до 1081 рубля, детским кроссовкам - на 22% до 2188 рублей, детским туфлям и ботинкам - на 4% до 1883 рублей."Практичная" стратегия потребления, которой с прошлого года следует еще большее число российских покупателей, стимулирует родителей делать часть покупок заранее, в первой половине лета, когда еще нет ажиотажа, поясняют эксперты "Чек Индекса". В большой степени это касается товаров, которые можно купить впрок, таких как канцелярия, рюкзак, и в меньшей - одежды и обуви, которые приходится менять в зависимости от интенсивности роста и потребности детей.В июле же текущего года высокая доля трат приходится на отпуск и хозяйственные дела, но с приближением учебного сезона потребительская активность в рамках сбора детей в школу традиционно будет возрастать, прогнозируют в "Чек Индексе".
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социальный навигатор, детские вопросы, россия, общество
08:21 21.07.2021 (обновлено: 09:13 21.07.2021)
 
Аналитики рассказали о росте трат россиян на минимальный школьный набор

Исследование "Платформы ОФД": траты россиян на минимальный школьный набор за год выросли на 13%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине "Детский мир" в Москве
Покупатели в магазине Детский мир в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Траты россиян на минимальный школьный набор выросли на 13% по сравнению с прошлогодним июлем и составили 12,9 тысячи рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
"Средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 рублей, что на 13% выше, чем в прошлом году", - выяснили аналитики, проанализировав средние чеки по всей стране за 1-15 июля этого и прошлого года.
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По их данным, средний чек по набору первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе – карандаши, ручки, альбомы и прочее) вырос на 6% до 690 рублей, школьному дневнику - на 3% до 107 рублей, пеналу - на 31% до 728 рублей, набору тетрадей - на 6% до 306 рублей, настольной лампе - на 22% до 1580 рублей, рюкзаку - на 8% до 1692 рублей, школьной форме - на 15% до 1651 рубля, школьной блузке (рубашке) - на 15% до 817 рублей, детским брюкам (юбке) - на 4% до 1081 рубля, детским кроссовкам - на 22% до 2188 рублей, детским туфлям и ботинкам - на 4% до 1883 рублей.
"Практичная" стратегия потребления, которой с прошлого года следует еще большее число российских покупателей, стимулирует родителей делать часть покупок заранее, в первой половине лета, когда еще нет ажиотажа, поясняют эксперты "Чек Индекса". В большой степени это касается товаров, которые можно купить впрок, таких как канцелярия, рюкзак, и в меньшей - одежды и обуви, которые приходится менять в зависимости от интенсивности роста и потребности детей.
"Как правило, большая часть затрат при подготовке детей к школе приходится на одежду и обувь. Однако в июле этого года объем продаж детской одежды меньше в сравнении "год к году" из-за высокой базы 2020 года, когда действовал эффект мер господдержки и отложенного спроса", - отмечают аналитики.
В июле же текущего года высокая доля трат приходится на отпуск и хозяйственные дела, но с приближением учебного сезона потребительская активность в рамках сбора детей в школу традиционно будет возрастать, прогнозируют в "Чек Индексе".
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