https://ria.ru/20210721/traty-1742146126.html

Аналитики рассказали о росте трат россиян на минимальный школьный набор

Аналитики рассказали о росте трат россиян на минимальный школьный набор - РИА Новости, 21.07.2021

Аналитики рассказали о росте трат россиян на минимальный школьный набор

Траты россиян на минимальный школьный набор выросли на 13% по сравнению с прошлогодним июлем и составили 12,9 тысячи рублей, говорится в исследовании... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:21

2021-07-21T08:21

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Траты россиян на минимальный школьный набор выросли на 13% по сравнению с прошлогодним июлем и составили 12,9 тысячи рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД".По их данным, средний чек по набору первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе – карандаши, ручки, альбомы и прочее) вырос на 6% до 690 рублей, школьному дневнику - на 3% до 107 рублей, пеналу - на 31% до 728 рублей, набору тетрадей - на 6% до 306 рублей, настольной лампе - на 22% до 1580 рублей, рюкзаку - на 8% до 1692 рублей, школьной форме - на 15% до 1651 рубля, школьной блузке (рубашке) - на 15% до 817 рублей, детским брюкам (юбке) - на 4% до 1081 рубля, детским кроссовкам - на 22% до 2188 рублей, детским туфлям и ботинкам - на 4% до 1883 рублей."Практичная" стратегия потребления, которой с прошлого года следует еще большее число российских покупателей, стимулирует родителей делать часть покупок заранее, в первой половине лета, когда еще нет ажиотажа, поясняют эксперты "Чек Индекса". В большой степени это касается товаров, которые можно купить впрок, таких как канцелярия, рюкзак, и в меньшей - одежды и обуви, которые приходится менять в зависимости от интенсивности роста и потребности детей.В июле же текущего года высокая доля трат приходится на отпуск и хозяйственные дела, но с приближением учебного сезона потребительская активность в рамках сбора детей в школу традиционно будет возрастать, прогнозируют в "Чек Индексе".

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/shkola-1741846162.html

https://ria.ru/20210531/deti-1734859514.html

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