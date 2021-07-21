Слуцкий прокомментировал сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"
Депутат Слуцкий назвал транзит газа вопросом российско-украинских договоренностей
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия не отказывается от транзита газа через Украину, но насколько и на каких условиях его продлевать - это вопрос исключительно российско-украинских договоренностей, мы не потерпим экономического влияния извне, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Любопытно, что Москва не отказывалась и не отказывается от украинского газового транзита в связи с предстоящим запуском трубопровода, об этом говорилось на самом высоком уровне. Но как и насколько его продлевать - вопрос российско-украинских договоренностей при общем согласии сторон и приемлемых для них условиях", - отметил парламентарий.
Он добавил, что Россия - суверенное государство, которое будет руководствоваться собственными решениями и не потерпит, чтобы ему диктовали экономические условия.
"При этом нашим партнёрам необходимо отчётливо понимать, что мы не чьи-то вассалы, у нас нет ни сюзерена, ни большого брата. Мы суверенное государство, которое не приемлет диктата извне, тем более в вопросах экономики. Из этого и будем исходить", - сказал Слуцкий.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.