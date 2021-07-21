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Пилота и пассажирку, пострадавших при ЧП с Ан-28, выписали из больницы
Пилота и пассажирку, пострадавших при ЧП с Ан-28, выписали из больницы - РИА Новости, 21.07.2021
Пилота и пассажирку, пострадавших при ЧП с Ан-28, выписали из больницы
Пилот и пассажирка, пострадавшие при жесткой посадке самолета Ан-28 в Томской области, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в областном департаменте... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:47
2021-07-21T14:10
жесткая посадка ан-28 в томской области
томская областная клиническая больница
ан-28
ми-8
томская область
бакчарский район
кедровый
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Пилот и пассажирка, пострадавшие при жесткой посадке самолета Ан-28 в Томской области, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в областном департаменте здравоохранения.В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "СиЛА", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа живы, тяжелых травм у них нет. Всего при аварии пострадали 11 человек, двое из них — пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга — были госпитализированы в областную клиническую больницу, остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени, и госпитализация им не потребовалась."Сегодня, 21 июля, из Томской областной клинической больницы в удовлетворительном состоянии был выписан Анатолий Прытков — пилот Ан-28, совершивший жесткую посадку в Бакчарском районе. В медучреждении он находился с 17 июля, там ему было проведено оперативное лечение... Также из ТОКБ была выписана проходившая лечение пассажирка рейса, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога", — сообщила собеседница агентства.По ее словам, Прытков поблагодарил медперсонал за оказанную медицинскую помощь экипажу и пассажирам. Он отметил, что персонал Томской областной клинической больницы очень отзывчивый, доброжелательный, а также высоко оценил работу всех служб, задействованных в спасении и эвакуации.По информации главного внештатного врача-травматолога департамента здравоохранения Томской области Станислава Шагиахметова, дальнейшее лечение пациент будет проходить амбулаторно, к своей профессиональной деятельности пилот сможет вернуться ориентировочно через два — два с половиной месяца.
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томская область
бакчарский район
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жесткая посадка ан-28 в томской области, томская областная клиническая больница , ан-28, ми-8, томская область, бакчарский район, кедровый, происшествия
13:47 21.07.2021 (обновлено: 14:10 21.07.2021)
 
Пилота и пассажирку, пострадавших при ЧП с Ан-28, выписали из больницы

Пилот и пассажирка, пострадавшие при ЧП с Ан-28 под Томском, выписаны из больницы

© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВстреча пассажиров, эвакуированных с места жесткой посадки самолета Ан-28 "Сибирской легкой авиации" в Томской области
Встреча пассажиров, эвакуированных с места жесткой посадки самолета Ан-28 Сибирской легкой авиации в Томской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Пилот и пассажирка, пострадавшие при жесткой посадке самолета Ан-28 в Томской области, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в областном департаменте здравоохранения.
В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "СиЛА", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа живы, тяжелых травм у них нет. Всего при аварии пострадали 11 человек, двое из них — пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга — были госпитализированы в областную клиническую больницу, остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени, и госпитализация им не потребовалась.
Самолет Ан-28 - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 11:50В России
Опубликовано видео из салона севшего посреди тайги Ан-28
"Сегодня, 21 июля, из Томской областной клинической больницы в удовлетворительном состоянии был выписан Анатолий Прытков — пилот Ан-28, совершивший жесткую посадку в Бакчарском районе. В медучреждении он находился с 17 июля, там ему было проведено оперативное лечение... Также из ТОКБ была выписана проходившая лечение пассажирка рейса, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога", — сообщила собеседница агентства.
По ее словам, Прытков поблагодарил медперсонал за оказанную медицинскую помощь экипажу и пассажирам. Он отметил, что персонал Томской областной клинической больницы очень отзывчивый, доброжелательный, а также высоко оценил работу всех служб, задействованных в спасении и эвакуации.
По информации главного внештатного врача-травматолога департамента здравоохранения Томской области Станислава Шагиахметова, дальнейшее лечение пациент будет проходить амбулаторно, к своей профессиональной деятельности пилот сможет вернуться ориентировочно через два — два с половиной месяца.
 
Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиТомская областная клиническая больницаАн-28Ми-8Томская областьБакчарский районКедровыйПроисшествия
 
 
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