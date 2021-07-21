https://ria.ru/20210721/tomsk-1742199659.html

Пилота и пассажирку, пострадавших при ЧП с Ан-28, выписали из больницы

Пилота и пассажирку, пострадавших при ЧП с Ан-28, выписали из больницы - РИА Новости, 21.07.2021

Пилота и пассажирку, пострадавших при ЧП с Ан-28, выписали из больницы

Пилот и пассажирка, пострадавшие при жесткой посадке самолета Ан-28 в Томской области, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в областном департаменте... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:47

2021-07-21T13:47

2021-07-21T14:10

жесткая посадка ан-28 в томской области

томская областная клиническая больница

ан-28

ми-8

томская область

бакчарский район

кедровый

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Пилот и пассажирка, пострадавшие при жесткой посадке самолета Ан-28 в Томской области, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в областном департаменте здравоохранения.В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "СиЛА", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа живы, тяжелых травм у них нет. Всего при аварии пострадали 11 человек, двое из них — пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга — были госпитализированы в областную клиническую больницу, остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени, и госпитализация им не потребовалась."Сегодня, 21 июля, из Томской областной клинической больницы в удовлетворительном состоянии был выписан Анатолий Прытков — пилот Ан-28, совершивший жесткую посадку в Бакчарском районе. В медучреждении он находился с 17 июля, там ему было проведено оперативное лечение... Также из ТОКБ была выписана проходившая лечение пассажирка рейса, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога", — сообщила собеседница агентства.По ее словам, Прытков поблагодарил медперсонал за оказанную медицинскую помощь экипажу и пассажирам. Он отметил, что персонал Томской областной клинической больницы очень отзывчивый, доброжелательный, а также высоко оценил работу всех служб, задействованных в спасении и эвакуации.По информации главного внештатного врача-травматолога департамента здравоохранения Томской области Станислава Шагиахметова, дальнейшее лечение пациент будет проходить амбулаторно, к своей профессиональной деятельности пилот сможет вернуться ориентировочно через два — два с половиной месяца.

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/video-1741652791.html

томская область

бакчарский район

кедровый

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