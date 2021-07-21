https://ria.ru/20210721/tikhanovskaya-1742299874.html

Тихановская призвала США к информационной борьбе с белорусскими властями

Тихановская призвала США к информационной борьбе с белорусскими властями - РИА Новости, 21.07.2021

Тихановская призвала США к информационной борьбе с белорусскими властями

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала США создать фонд по поддержке медиа для информационной борьбы с белорусскими РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T23:55

2021-07-21T23:55

2021-07-21T23:55

светлана тихановская

россия

кгб белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала США создать фонд по поддержке медиа для информационной борьбы с белорусскими властями, а также перезапустить вещание "Голоса Америки"* на республику.Как сообщила в среду пресс-служба политика в ее Telegram-канале, в рамках визита в США "Тихановская провела встречу с главой Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келой Чао, это агентство координирует работу "Голос Америки"*, "Радио Свобода"*(RFERL), "Настоящее время"."Голос Америки"* и "Радио Свобода"* признаны в России иностранными агентами."На встрече Тихановская … призвала создать специальный фонд при USAGM для поддержки новостных медиа, медиа-инфлюенсеров, небольших информационных инициатив, которые освещают события в Беларуси", - говорится в сообщении.Отмечается, что она также "предложила перезапустить службу "Голос Америки"* в Беларуси, что станет мощным сигналом белорусам со стороны США и создаст дополнительный источник информации о том, как другие страны поддерживают Беларусь". По ее мнению, это может стать ответом на "пропаганду" со стороны белорусских властей.В США существует государственное агентство по иностранному вещанию - материнская структура "Голоса Америки"* и радио "Свобода/Свободная Европа"*, которые Минюст РФ включил в список иноагентов наряду с другими СМИ в 2017 году. Организация, которая с 1994 года называлась Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), была переименована в 2018 году в Агентство США по глобальным СМИ (USAGM). В его рамках производятся телепрограммы, но почти исключительно для интернет-вещания. Агентство целиком финансируется из бюджета США, в 2017 году его расходы составили 748 миллионов долларов.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210720/tikhanovskaya-1742082741.html

https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789779.html

https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789505.html

россия

белоруссия

литва

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светлана тихановская, россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, литва, в мире