https://ria.ru/20210721/theron-1742003731.html
Шарлиз Терон снимет экранизацию хоррор-романа
Шарлиз Терон снимет экранизацию хоррор-романа - РИА Новости, 21.07.2021
Шарлиз Терон снимет экранизацию хоррор-романа
Шарлиз Терон спродюсирует сериал, основанный на хоррор-романе Грейди Хендрикса "The Final Girl Support Group" ("Группа поддержки последней девушки"), сообщает... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T00:58
2021-07-21T00:58
2021-07-21T16:02
московский драматический театр имени а. с. пушкина
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шарлиз терон
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Шарлиз Терон спродюсирует сериал, основанный на хоррор-романе Грейди Хендрикса "The Final Girl Support Group" ("Группа поддержки последней девушки"), сообщает Deadline. Книга вышла в Соединенных Штатах 13 июля. В ней рассказывается о расположенной в Лос-Анджелесе терапевтической группе поддержки шести "последних девушек", которым удалось выжить во время массовых убийств. Их опыт послужил источником вдохновения для создателей слэшеров, заполонивших кинотеатры в 1980-х и 1990-х годах. "Последняя девушка" — это термин, который придумала Кэрол Джей Кловер, исследовавшая с позиции феминизма фильмы ужасов. Так стали называть единственную спасшуюся от маньяка-психопата героиню хоррора. Режиссер пилотных серий — Андрес Мускетти, снявший экранизацию романа Стивена Кинга "Оно" с Биллом Скарсгардом в роли клоуна Пеннивайза.
https://ria.ru/20210705/alien-1739679332.html
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московский драматический театр имени а. с. пушкина, кино и сериалы, новости культуры, шарлиз терон