https://ria.ru/20210721/theron-1742003731.html

Шарлиз Терон снимет экранизацию хоррор-романа

Шарлиз Терон снимет экранизацию хоррор-романа - РИА Новости, 21.07.2021

Шарлиз Терон снимет экранизацию хоррор-романа

Шарлиз Терон спродюсирует сериал, основанный на хоррор-романе Грейди Хендрикса "The Final Girl Support Group" ("Группа поддержки последней девушки"), сообщает... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T00:58

2021-07-21T00:58

2021-07-21T16:02

московский драматический театр имени а. с. пушкина

культура

кино и сериалы

новости культуры

шарлиз терон

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Шарлиз Терон спродюсирует сериал, основанный на хоррор-романе Грейди Хендрикса "The Final Girl Support Group" ("Группа поддержки последней девушки"), сообщает Deadline. Книга вышла в Соединенных Штатах 13 июля. В ней рассказывается о расположенной в Лос-Анджелесе терапевтической группе поддержки шести "последних девушек", которым удалось выжить во время массовых убийств. Их опыт послужил источником вдохновения для создателей слэшеров, заполонивших кинотеатры в 1980-х и 1990-х годах. "Последняя девушка" — это термин, который придумала Кэрол Джей Кловер, исследовавшая с позиции феминизма фильмы ужасов. Так стали называть единственную спасшуюся от маньяка-психопата героиню хоррора. Режиссер пилотных серий — Андрес Мускетти, снявший экранизацию романа Стивена Кинга "Оно" с Биллом Скарсгардом в роли клоуна Пеннивайза.

https://ria.ru/20210705/alien-1739679332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский драматический театр имени а. с. пушкина, кино и сериалы, новости культуры, шарлиз терон