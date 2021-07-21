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В России провели более 160,3 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 160,3 миллиона тестов на коронавирус - РИА Новости, 21.07.2021
В России провели более 160,3 миллиона тестов на коронавирус
Более 160,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 435 тысяч тестов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:47
2021-07-21T08:47
2021-07-21T08:47
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 160,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 435 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведены 435 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
В России провели более 160,3 миллиона тестов на коронавирус
Роспотребнадзор: в России провели более 160,3 миллиона тестов на коронавирус