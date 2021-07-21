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В России провели более 160,3 миллиона тестов на коронавирус

В России провели более 160,3 миллиона тестов на коронавирус - РИА Новости, 21.07.2021

В России провели более 160,3 миллиона тестов на коронавирус

Более 160,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 435 тысяч тестов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:47

2021-07-21T08:47

2021-07-21T08:47

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 160,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 435 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведены 435 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество