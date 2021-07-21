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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210721/teatr-1742298033.html
В Театре имени Ермоловой прокомментировали сообщения об увольнениях
В Театре имени Ермоловой прокомментировали сообщения об увольнениях - РИА Новости, 21.07.2021
В Театре имени Ермоловой прокомментировали сообщения об увольнениях
Руководство Театра имени Ермоловой было вынуждено принять решение о кадровых изменениях с целью оптимизации ресурсов на фоне пандемии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:30
2021-07-21T23:31
культура
культура
россия
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Руководство Театра имени Ермоловой было вынуждено принять решение о кадровых изменениях с целью оптимизации ресурсов на фоне пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра, комментируя информацию об увольнениях.Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров."Руководство театра было вынуждено пересмотреть рабочие процессы и принять сложное решение о кадровых изменениях. Все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений – оптимизация ресурсов на фоне пандемии. Дирекция театра сохраняет рабочие правоотношения со всеми сотрудниками, оставаясь в рамках законодательства и принимая во внимание интересы всех задействованных лиц", - рассказали в театре.
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культура, россия
23:30 21.07.2021 (обновлено: 23:31 21.07.2021)
 
В Театре имени Ермоловой прокомментировали сообщения об увольнениях

В Театре имени Ермоловой назвали кадровые изменения вынужденными

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМосковский драматический театр имени М.Н. Ермоловой
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Руководство Театра имени Ермоловой было вынуждено принять решение о кадровых изменениях с целью оптимизации ресурсов на фоне пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра, комментируя информацию об увольнениях.
Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров.
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"Руководство театра было вынуждено пересмотреть рабочие процессы и принять сложное решение о кадровых изменениях. Все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений – оптимизация ресурсов на фоне пандемии. Дирекция театра сохраняет рабочие правоотношения со всеми сотрудниками, оставаясь в рамках законодательства и принимая во внимание интересы всех задействованных лиц", - рассказали в театре.
 
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