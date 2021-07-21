https://ria.ru/20210721/teatr-1742298033.html

В Театре имени Ермоловой прокомментировали сообщения об увольнениях

В Театре имени Ермоловой прокомментировали сообщения об увольнениях - РИА Новости, 21.07.2021

В Театре имени Ермоловой прокомментировали сообщения об увольнениях

Руководство Театра имени Ермоловой было вынуждено принять решение о кадровых изменениях с целью оптимизации ресурсов на фоне пандемии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T23:30

2021-07-21T23:30

2021-07-21T23:31

культура

культура

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Руководство Театра имени Ермоловой было вынуждено принять решение о кадровых изменениях с целью оптимизации ресурсов на фоне пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра, комментируя информацию об увольнениях.Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров."Руководство театра было вынуждено пересмотреть рабочие процессы и принять сложное решение о кадровых изменениях. Все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений – оптимизация ресурсов на фоне пандемии. Дирекция театра сохраняет рабочие правоотношения со всеми сотрудниками, оставаясь в рамках законодательства и принимая во внимание интересы всех задействованных лиц", - рассказали в театре.

https://ria.ru/20210615/fond-1737110921.html

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культура, россия