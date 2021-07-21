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Пентагон оценил ситуацию в Афганистане
Пентагон оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 21.07.2021
Пентагон оценил ситуацию в Афганистане
Радикальное движение "Талибан"* захватило примерно половину окружных центров в Афганистане и стратегически превалирует, сообщил глава Объединенного комитета... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:40
2021-07-21T23:40
россия
марк милли
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
афганистан
талибан
кабул (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватило примерно половину окружных центров в Афганистане и стратегически превалирует, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли."Сейчас мы говорим, что есть такое развитие событий - "Талибан"* выигрывает. Да, есть действительно такой ход. Они провозглашают, что их победа неминуема", - сказал Милли на брифинге в Пентагоне.По его словам, "Талибан"* доминирует и контролирует более 200 окружных центров в Афганистане - "около половины". 34 крупнейших города республики на сегодняшней день не захвачены "Талибаном"*, пояснил Милли, но движение давит на половину из них, "изолируют места с наибольшей численностью населения, пытаются сделать то же самое с Кабулом". "Грубо говоря, значительные территории захвачены "Талибаном"* за последние шесть-десять месяцев. Стратегически момент вроде как за "Талибаном"*, - сказал Милли.Он отметил, что афганская армия отдает окружные центры, чтобы консолидировать свои силы и защитить жителей больших городов и Кабула.По его словам, Пентагон рассматривает возможность всех сценариев, в том числе полный захват республики "Талибаном"*. "Еще не конец игры", - подчеркнул высокопоставленный военный.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, марк милли, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, афганистан, талибан, кабул (город), в мире
23:40 21.07.2021
 
Пентагон оценил ситуацию в Афганистане

Пентагон: "Талибан"* контролирует более 200 окружных центров в Афганистане

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватило примерно половину окружных центров в Афганистане и стратегически превалирует, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
"Сейчас мы говорим, что есть такое развитие событий - "Талибан"* выигрывает. Да, есть действительно такой ход. Они провозглашают, что их победа неминуема", - сказал Милли на брифинге в Пентагоне.
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По его словам, "Талибан"* доминирует и контролирует более 200 окружных центров в Афганистане - "около половины". 34 крупнейших города республики на сегодняшней день не захвачены "Талибаном"*, пояснил Милли, но движение давит на половину из них, "изолируют места с наибольшей численностью населения, пытаются сделать то же самое с Кабулом". "Грубо говоря, значительные территории захвачены "Талибаном"* за последние шесть-десять месяцев. Стратегически момент вроде как за "Талибаном"*, - сказал Милли.
Он отметил, что афганская армия отдает окружные центры, чтобы консолидировать свои силы и защитить жителей больших городов и Кабула.
По его словам, Пентагон рассматривает возможность всех сценариев, в том числе полный захват республики "Талибаном"*. "Еще не конец игры", - подчеркнул высокопоставленный военный.
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РоссияМарк МиллиВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШААфганистанТалибанКабул (город)В мире
 
 
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