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Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет - РИА Новости, 21.07.2021
Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
Минпромторг РФ предложил ввести законодательную норму о конфискации автомобиля, который использовался для перевозки нелегальной табачной продукции, говорится в... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:47
2021-07-21T15:47
россия
евразийский экономический союз
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести законодательную норму о конфискации автомобиля, который использовался для перевозки нелегальной табачной продукции, говорится в пресс-релизе ведомства.Меры по борьбе с контрафактом сигарет обсуждались на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. "Минпромторг России предложил рассмотреть возможность введения нормы конфискации автомобильного транспорта, задействованного для перевозки нелегальной табачной продукции", - говорится в сообщении.С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств и обуви, а также вступил в силу запрет на оборот немаркированной табачной продукции. В настоящее время в системе цифровой маркировки и прослеживания табачной продукции работают все легальные производители, дистрибьюторы, а также около 120 тысяч предприятий розничной торговли."В 2020 году на рынке табака мы увидели позитивные тенденции: впервые за 6 лет мы фиксируем снижение доли контрафакта в табачной промышленности, которая в 2020 году уменьшилась с 15,6% до 10,2%. Следствием обеления рынка стал рост начисления акцизов на 45 миллиардов рублей - до 583 миллиардов рублей в 2020 году", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.Но ряд факторов способствовал и росту поставок нелегальных сигарет в 2021 году: потери бюджета от недополученных акцизов оцениваются экспертами примерно в 100 миллиардов рублей в год. В связи с этим, отмечается в сообщении, и предлагается обсудить новую норму. "Риск конфискации транспортного средства станет не только весомым аргументом для отказа от незаконной деятельности, но и эффективной профилактической мерой", - считают в Минпромторге.На заседании также отмечалось, что у 15 из 48 действующих техрегламентов товаров, ввозимых в ЕАЭС, не разработаны перечни продукции, в отношении которой представляются документы об оценке соответствия. "Это не позволяет осуществлять должный контроль безопасности товаров на границе и формирует риски для здоровья граждан", - подчеркнул глава Минпромторга, призвав как можно скорее решить эту проблему.
https://ria.ru/20210329/aktsizy-1603323678.html
https://ria.ru/20210416/sigarety-1728533046.html
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россия, евразийский экономический союз, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
15:47 21.07.2021
 
Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет

Минпромторг предложил изымать автомобили, которые использовались для перевозки нелегального табака

© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести законодательную норму о конфискации автомобиля, который использовался для перевозки нелегальной табачной продукции, говорится в пресс-релизе ведомства.
Меры по борьбе с контрафактом сигарет обсуждались на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. "Минпромторг России предложил рассмотреть возможность введения нормы конфискации автомобильного транспорта, задействованного для перевозки нелегальной табачной продукции", - говорится в сообщении.
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С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств и обуви, а также вступил в силу запрет на оборот немаркированной табачной продукции. В настоящее время в системе цифровой маркировки и прослеживания табачной продукции работают все легальные производители, дистрибьюторы, а также около 120 тысяч предприятий розничной торговли.
"В 2020 году на рынке табака мы увидели позитивные тенденции: впервые за 6 лет мы фиксируем снижение доли контрафакта в табачной промышленности, которая в 2020 году уменьшилась с 15,6% до 10,2%. Следствием обеления рынка стал рост начисления акцизов на 45 миллиардов рублей - до 583 миллиардов рублей в 2020 году", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Но ряд факторов способствовал и росту поставок нелегальных сигарет в 2021 году: потери бюджета от недополученных акцизов оцениваются экспертами примерно в 100 миллиардов рублей в год. В связи с этим, отмечается в сообщении, и предлагается обсудить новую норму. "Риск конфискации транспортного средства станет не только весомым аргументом для отказа от незаконной деятельности, но и эффективной профилактической мерой", - считают в Минпромторге.
На заседании также отмечалось, что у 15 из 48 действующих техрегламентов товаров, ввозимых в ЕАЭС, не разработаны перечни продукции, в отношении которой представляются документы об оценке соответствия. "Это не позволяет осуществлять должный контроль безопасности товаров на границе и формирует риски для здоровья граждан", - подчеркнул глава Минпромторга, призвав как можно скорее решить эту проблему.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 10:56
В Москве изъяли 160 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ
 
РоссияЕвразийский экономический союзДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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