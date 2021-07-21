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СЖР обратился в СК в связи с жалобами журналистов из Углегорска
СЖР обратился в СК в связи с жалобами журналистов из Углегорска - РИА Новости, 21.07.2021
СЖР обратился в СК в связи с жалобами журналистов из Углегорска
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ в связи с жалобами журналистов из... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:36
2021-07-21T15:51
россия
союз журналистов россии
генеральная прокуратура рф
сахалинская область
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ в связи с жалобами журналистов из Углегорска Сахалинской области на нарушение их прав со стороны местных чиновников, копии документов размещены на сайте СЖР.Ранее на сайте СЖР была размещена информация Sakhalin.info: "Сахалин: "Углегорские новости" продолжают испытывать административное давление и не могут работать". Сотрудники издания пожаловались на воспрепятствование законной деятельности журналистов со стороны мэра Углегорского городского округа Сергея Дорощука и сотрудников "Восточной горнорудной компании", деятельность которой освещалась на страницах газеты. По словам журналистов, целью срыва выпуска "Углегорских новостей" и телевизионного эфира, который должен был состояться 16 июля 2021 года, была попытка не допустить распространение информации об экологической катастрофе, которая произошла по вине "Восточной горнорудной компании"."В связи с данной ситуацией, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ обращения для соответствующей правовой оценки изложенных фактов, в том числе на предмет наличия в действиях мэра Углегорского городского округа С.В. Дорощука признаков состава преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ", - говорится на сайте СЖР.Обращение также направил председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн."Комитет Госдумы по информполитике и Союз журналистов России обратились в Генпрокуратуру и СКР в связи с грубейшими нарушениями прав журналистов в г. Углегорске Сахалинской области. Считаем, что в действиях местных чиновников есть признаки ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста) и просим привлечь виновных к уголовной ответственности", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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россия, союз журналистов россии, генеральная прокуратура рф, сахалинская область
12:36 21.07.2021 (обновлено: 15:51 21.07.2021)
 
СЖР обратился в СК в связи с жалобами журналистов из Углегорска

СЖР обратился в СК и Генпрокуратуру в связи с жалобами журналистов из Углегорска

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ в связи с жалобами журналистов из Углегорска Сахалинской области на нарушение их прав со стороны местных чиновников, копии документов размещены на сайте СЖР.
Ранее на сайте СЖР была размещена информация Sakhalin.info: "Сахалин: "Углегорские новости" продолжают испытывать административное давление и не могут работать". Сотрудники издания пожаловались на воспрепятствование законной деятельности журналистов со стороны мэра Углегорского городского округа Сергея Дорощука и сотрудников "Восточной горнорудной компании", деятельность которой освещалась на страницах газеты. По словам журналистов, целью срыва выпуска "Углегорских новостей" и телевизионного эфира, который должен был состояться 16 июля 2021 года, была попытка не допустить распространение информации об экологической катастрофе, которая произошла по вине "Восточной горнорудной компании".
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"В связи с данной ситуацией, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ обращения для соответствующей правовой оценки изложенных фактов, в том числе на предмет наличия в действиях мэра Углегорского городского округа С.В. Дорощука признаков состава преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ", - говорится на сайте СЖР.
Обращение также направил председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
"Комитет Госдумы по информполитике и Союз журналистов России обратились в Генпрокуратуру и СКР в связи с грубейшими нарушениями прав журналистов в г. Углегорске Сахалинской области. Считаем, что в действиях местных чиновников есть признаки ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста) и просим привлечь виновных к уголовной ответственности", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
 
РоссияСоюз журналистов РоссииГенеральная прокуратура РФСахалинская область
 
 
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