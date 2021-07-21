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Липецкая область
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Липецкие заводы намерены переработать 4 миллиона тонн сахарной свеклы
Липецкие заводы намерены переработать 4 миллиона тонн сахарной свеклы - РИА Новости, 21.07.2021
Липецкие заводы намерены переработать 4 миллиона тонн сахарной свеклы
Сахарные заводы Липецкой области планируют переработать в этом году 4 миллиона тонн сахарной свеклы, что на 500 тысяч тонн больше, чем в прошлом году сообщил... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:06
2021-07-21T16:06
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Сахарные заводы Липецкой области планируют переработать в этом году 4 миллиона тонн сахарной свеклы, что на 500 тысяч тонн больше, чем в прошлом году сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в первом полугодии этого года предприятия инвестировали более 550 миллионов рублей в модернизацию производств, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что на шести сахарных заводах обновлено оборудование, в том числе диффузионного аппарата, вакуум-аппаратов. Проведена реконструкция ТЭЦ, построены склады для хранения сахара и мелассы.По его словам, в 2020 году область заняла первое место в России как по производству сахара, так и по выходу сахара из сахарной свеклы.Производство сахара в области превышает его внутреннее потребление в среднем в 15 раз. Также он отметил, что в 2021 году площади под сахарную свёклу в регионе увеличены на 18 процентов. Начало сезона переработки запланировано на вторую декаду августа.
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игорь артамонов, липецкая область
16:06 21.07.2021
 

Липецкие заводы намерены переработать 4 миллиона тонн сахарной свеклы

© Fotolia / ra3rnСахарная свекла
Сахарная свекла - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Fotolia / ra3rn
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ЛИПЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Сахарные заводы Липецкой области планируют переработать в этом году 4 миллиона тонн сахарной свеклы, что на 500 тысяч тонн больше, чем в прошлом году сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в первом полугодии этого года предприятия инвестировали более 550 миллионов рублей в модернизацию производств, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что на шести сахарных заводах обновлено оборудование, в том числе диффузионного аппарата, вакуум-аппаратов. Проведена реконструкция ТЭЦ, построены склады для хранения сахара и мелассы.
"Для Липецкой области переработка сахарной свёклы – стратегическое направление. Наши аграрии традиционно достигают хороших показателей в нем. Надеемся, что и в этом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, исполнение плана будет на уровне", - сказал Артамонов.
По его словам, в 2020 году область заняла первое место в России как по производству сахара, так и по выходу сахара из сахарной свеклы.
Производство сахара в области превышает его внутреннее потребление в среднем в 15 раз. Также он отметил, что в 2021 году площади под сахарную свёклу в регионе увеличены на 18 процентов. Начало сезона переработки запланировано на вторую декаду августа.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 14:20Липецкая область
Порядка 30 "Точек роста" открою в Липецкой области до конца года
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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