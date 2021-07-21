https://ria.ru/20210721/svekla-1742232084.html

Липецкие заводы намерены переработать 4 миллиона тонн сахарной свеклы

Липецкие заводы намерены переработать 4 миллиона тонн сахарной свеклы - РИА Новости, 21.07.2021

Липецкие заводы намерены переработать 4 миллиона тонн сахарной свеклы

Сахарные заводы Липецкой области планируют переработать в этом году 4 миллиона тонн сахарной свеклы, что на 500 тысяч тонн больше, чем в прошлом году сообщил... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:06

2021-07-21T16:06

2021-07-21T16:06

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Сахарные заводы Липецкой области планируют переработать в этом году 4 миллиона тонн сахарной свеклы, что на 500 тысяч тонн больше, чем в прошлом году сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в первом полугодии этого года предприятия инвестировали более 550 миллионов рублей в модернизацию производств, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что на шести сахарных заводах обновлено оборудование, в том числе диффузионного аппарата, вакуум-аппаратов. Проведена реконструкция ТЭЦ, построены склады для хранения сахара и мелассы.По его словам, в 2020 году область заняла первое место в России как по производству сахара, так и по выходу сахара из сахарной свеклы.Производство сахара в области превышает его внутреннее потребление в среднем в 15 раз. Также он отметил, что в 2021 году площади под сахарную свёклу в регионе увеличены на 18 процентов. Начало сезона переработки запланировано на вторую декаду августа.

https://ria.ru/20210720/artamonov-1742032801.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область