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Судья, вынесший приговор полицейским по делу Голунова, подал в отставку
Судья, вынесший приговор полицейским по делу Голунова, подал в отставку - РИА Новости, 21.07.2021
Судья, вынесший приговор полицейским по делу Голунова, подал в отставку
Судья Мосгорсуда Сергей Груздев, который выносил приговоры полицейским по делу журналиста Ивана Голунова и экс-генералу СК РФ Александру Дрыманову, подал в... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:52
2021-07-21T17:52
россия
иван голунов
александр дрыманов
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Судья Мосгорсуда Сергей Груздев, который выносил приговоры полицейским по делу журналиста Ивана Голунова и экс-генералу СК РФ Александру Дрыманову, подал в отставку, говорится в сообщении Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).Мосгорсуд в мае приговорил к срокам от 5 до 12 лет колонии пятерых экс-полицейских за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики. Самое строгое наказание получил бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец."Рассмотрение заявлений о прекращении полномочий судей на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации"... Груздева Сергея Вячеславовича – судьи Московского городского суда – 19 июля 2021 года", - сказано в материалах ВККС.Ранее он рассматривал уголовные дела в отношении бывших полицейских, покинувших наркотики журналисту Ивану Голунова и экс-генералу СК Александру Дрыманову.
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россия, иван голунов, александр дрыманов, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, москва, происшествия
17:52 21.07.2021
 
Судья, вынесший приговор полицейским по делу Голунова, подал в отставку

Судья Мосгорсуда Груздев, вынесший приговор полицейским по делу Голунова, подал в отставку

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкБывший сотрудники полиции Максим Уметбаев и Игорь Ляховец во время оглашения приговора в Московском городском суде
Бывший сотрудники полиции Максим Уметбаев и Игорь Ляховец во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Судья Мосгорсуда Сергей Груздев, который выносил приговоры полицейским по делу журналиста Ивана Голунова и экс-генералу СК РФ Александру Дрыманову, подал в отставку, говорится в сообщении Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
Мосгорсуд в мае приговорил к срокам от 5 до 12 лет колонии пятерых экс-полицейских за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики. Самое строгое наказание получил бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец.
"Рассмотрение заявлений о прекращении полномочий судей на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации"... Груздева Сергея Вячеславовича – судьи Московского городского суда – 19 июля 2021 года", - сказано в материалах ВККС.
Ранее он рассматривал уголовные дела в отношении бывших полицейских, покинувших наркотики журналисту Ивану Голунова и экс-генералу СК Александру Дрыманову.
Вещества, изъятые в ходе обыска в Лисинском сельском поселении в частном доме - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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РоссияИван ГолуновАлександр ДрымановСледственный комитет России (СК РФ)Московский городской судМоскваПроисшествия
 
 
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