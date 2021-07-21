https://ria.ru/20210721/sudya-1742255460.html

Судья, вынесший приговор полицейским по делу Голунова, подал в отставку

Судья, вынесший приговор полицейским по делу Голунова, подал в отставку - РИА Новости, 21.07.2021

Судья, вынесший приговор полицейским по делу Голунова, подал в отставку

Судья Мосгорсуда Сергей Груздев, который выносил приговоры полицейским по делу журналиста Ивана Голунова и экс-генералу СК РФ Александру Дрыманову, подал в... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:52

2021-07-21T17:52

2021-07-21T17:52

россия

иван голунов

александр дрыманов

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Судья Мосгорсуда Сергей Груздев, который выносил приговоры полицейским по делу журналиста Ивана Голунова и экс-генералу СК РФ Александру Дрыманову, подал в отставку, говорится в сообщении Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).Мосгорсуд в мае приговорил к срокам от 5 до 12 лет колонии пятерых экс-полицейских за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики. Самое строгое наказание получил бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец."Рассмотрение заявлений о прекращении полномочий судей на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации"... Груздева Сергея Вячеславовича – судьи Московского городского суда – 19 июля 2021 года", - сказано в материалах ВККС.Ранее он рассматривал уголовные дела в отношении бывших полицейских, покинувших наркотики журналисту Ивану Голунова и экс-генералу СК Александру Дрыманову.

https://ria.ru/20210720/taynik-1742085030.html

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россия, иван голунов, александр дрыманов, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, москва, происшествия