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Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками - РИА Новости, 21.07.2021
Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
Гурьевский районный суд назначил 34-летнему жителю Калининградской области наказание в виде 14,5 лет колонии строгого режима за надругательство над 13... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:49
2021-07-21T15:49
россия
криминал
гурьевский район
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 21 июл - РИА Новости. Гурьевский районный суд назначил 34-летнему жителю Калининградской области наказание в виде 14,5 лет колонии строгого режима за надругательство над 13 малолетними мальчиками, сообщила журналистам старший помощник регионального СУСК РФ Наталья Гацко.Следствие и суд установили, что с января 2018-го по февраль 2020 года мужчина совершил действия сексуального характера с 13 мальчиками, которым не было и 12 лет. Со всеми детьми осужденный поддерживал дружеские отношения, приглашал к себе домой, предлагая поиграть в компьютер. Лишь в феврале 2020 года один из мальчиков рассказал о происходящем родителям."Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК по Калининградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 34-летнего жителя Гурьевского района... Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев с отбытием в исправительной колонии строгого режима и дополнительным наказанием в виде 1 года 9 месяцев ограничения свободы", - сказала Гацко, отметив, что приговор в законную силу не вступил.Она добавила, что на стадии предварительного следствия и в суде вину в совершенных преступлениях мужчина признал в полном объеме.В соцсетях и ряде региональных СМИ появилась информация, что осужденный связан с благотворительным центром "Верю в чудо"."Сегодня некоторые местные СМИ выпустили новости с громкими заголовками. Такие некорректные заголовки не только наносят удар нашей репутации, но и в целом снижают доверие к благотворительным организациям", - сказали в центре журналистам.В благотворительном центре рассказали, что осужденный мужчина не являлся сотрудником "Верю в чудо", периодически в качестве волонтера он делал фотографии на открытых публичных мероприятиях, где подопечные находятся со своими официальными представителями. Прямого контакта с детьми мужчина не имел. Жалобы от подопечных детей и семей на действия этого волонтёра в центр не поступало.
https://ria.ru/20210618/shkola-1737585736.html
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россия, криминал, гурьевский район, калининградская область, происшествия
15:49 21.07.2021
 
Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками

Суд дал жителю Калининградской области 14,5 лет колонии за надругательство над 13 мальчиками

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КАЛИНИНГРАД, 21 июл - РИА Новости. Гурьевский районный суд назначил 34-летнему жителю Калининградской области наказание в виде 14,5 лет колонии строгого режима за надругательство над 13 малолетними мальчиками, сообщила журналистам старший помощник регионального СУСК РФ Наталья Гацко.
Следствие и суд установили, что с января 2018-го по февраль 2020 года мужчина совершил действия сексуального характера с 13 мальчиками, которым не было и 12 лет. Со всеми детьми осужденный поддерживал дружеские отношения, приглашал к себе домой, предлагая поиграть в компьютер. Лишь в феврале 2020 года один из мальчиков рассказал о происходящем родителям.
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"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК по Калининградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 34-летнего жителя Гурьевского района... Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев с отбытием в исправительной колонии строгого режима и дополнительным наказанием в виде 1 года 9 месяцев ограничения свободы", - сказала Гацко, отметив, что приговор в законную силу не вступил.
Она добавила, что на стадии предварительного следствия и в суде вину в совершенных преступлениях мужчина признал в полном объеме.
В соцсетях и ряде региональных СМИ появилась информация, что осужденный связан с благотворительным центром "Верю в чудо".
"Сегодня некоторые местные СМИ выпустили новости с громкими заголовками. Такие некорректные заголовки не только наносят удар нашей репутации, но и в целом снижают доверие к благотворительным организациям", - сказали в центре журналистам.
В благотворительном центре рассказали, что осужденный мужчина не являлся сотрудником "Верю в чудо", периодически в качестве волонтера он делал фотографии на открытых публичных мероприятиях, где подопечные находятся со своими официальными представителями. Прямого контакта с детьми мужчина не имел. Жалобы от подопечных детей и семей на действия этого волонтёра в центр не поступало.
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