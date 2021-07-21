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Дело об осквернении мемориала Героя России летчика Пешкова передали в суд
Дело об осквернении мемориала Героя России летчика Пешкова передали в суд - РИА Новости, 21.07.2021
Дело об осквернении мемориала Героя России летчика Пешкова передали в суд
Завершено расследование уголовного дела об осквернении мемориала Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве Приморского края, дело передано в суд для... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:00
2021-07-21T13:00
россия
олег пешков
су-24м
следственный комитет россии (ск рф)
сирия
приморский край
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела об осквернении мемориала Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве Приморского края, дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ.В ночь на 14 июня 2021 года две несовершеннолетние девушки, распив спиртное, пошли гулять по городу. В сквере имени Героя России Олега Пешкова они осквернили мемориал и оборвали цветы на клумбе рядом с ним."Завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних 14 и 15 лет... Собрана достаточная доказательственная база... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.Самолет Су-24М Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом нападении, были уничтожены, а погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России.
https://ria.ru/20210224/peshkov-1598701172.html
россия
сирия
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россия, олег пешков, су-24м, следственный комитет россии (ск рф), сирия, приморский край, происшествия
13:00 21.07.2021
 
Дело об осквернении мемориала Героя России летчика Пешкова передали в суд

Дело об осквернении мемориала Героя России летчика Олега Пешкова передали в суд

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела об осквернении мемориала Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве Приморского края, дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ.
В ночь на 14 июня 2021 года две несовершеннолетние девушки, распив спиртное, пошли гулять по городу. В сквере имени Героя России Олега Пешкова они осквернили мемориал и оборвали цветы на клумбе рядом с ним.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних 14 и 15 лет... Собрана достаточная доказательственная база... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.
Самолет Су-24М Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом нападении, были уничтожены, а погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России.
 
РоссияОлег ПешковСу-24МСледственный комитет России (СК РФ)СирияПриморский крайПроисшествия
 
 
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