https://ria.ru/20210721/sud-1742188894.html

Дело об осквернении мемориала Героя России летчика Пешкова передали в суд

Дело об осквернении мемориала Героя России летчика Пешкова передали в суд - РИА Новости, 21.07.2021

Дело об осквернении мемориала Героя России летчика Пешкова передали в суд

Завершено расследование уголовного дела об осквернении мемориала Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве Приморского края, дело передано в суд для... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:00

2021-07-21T13:00

2021-07-21T13:00

россия

олег пешков

су-24м

следственный комитет россии (ск рф)

сирия

приморский край

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела об осквернении мемориала Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве Приморского края, дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ.В ночь на 14 июня 2021 года две несовершеннолетние девушки, распив спиртное, пошли гулять по городу. В сквере имени Героя России Олега Пешкова они осквернили мемориал и оборвали цветы на клумбе рядом с ним."Завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних 14 и 15 лет... Собрана достаточная доказательственная база... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.Самолет Су-24М Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом нападении, были уничтожены, а погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России.

https://ria.ru/20210224/peshkov-1598701172.html

россия

сирия

приморский край

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россия, олег пешков, су-24м, следственный комитет россии (ск рф), сирия, приморский край, происшествия