https://ria.ru/20210721/strelba-1742182915.html

Десять человек пострадали при стрельбе на пляже в Италии

Десять человек пострадали при стрельбе на пляже в Италии - РИА Новости, 21.07.2021

Десять человек пострадали при стрельбе на пляже в Италии

Десять молодых людей получили ранения и травмы в результате стрельбы в ночном заведении в южной итальянской области Апулия, сообщает la Repubblica. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:20

2021-07-21T12:20

2021-07-21T12:23

апулия

италия

происшествия

в мире

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РИМ, 21 июл - РИА Новости. Десять молодых людей получили ранения и травмы в результате стрельбы в ночном заведении в южной итальянской области Апулия, сообщает la Repubblica.Конфликт между двумя группами молодежи произошел на пляже в итальянском городе Таранто в ходе студенческой вечеринки. На момент стрельбы в заведении находилось около 300 человек.Все пострадавшие в возрасте от 18 до 28 человек. Это как девушки, так и молодые люди. Девять из них получили легкие ранения и травмы, один находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Пострадавшие попали в давку или получили огнестрельные ранения – некоторым из них потребовалось хирургическое вмешательство для извлечения пуль.Полиция ищет открывшего стрельбу.

https://ria.ru/20210719/strelba-1741799925.html

апулия

италия

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апулия, италия, происшествия, в мире