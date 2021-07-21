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Десять человек пострадали при стрельбе на пляже в Италии
Десять человек пострадали при стрельбе на пляже в Италии - РИА Новости, 21.07.2021
Десять человек пострадали при стрельбе на пляже в Италии
Десять молодых людей получили ранения и травмы в результате стрельбы в ночном заведении в южной итальянской области Апулия, сообщает la Repubblica. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:20
2021-07-21T12:20
2021-07-21T12:23
апулия
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происшествия
в мире
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РИМ, 21 июл - РИА Новости. Десять молодых людей получили ранения и травмы в результате стрельбы в ночном заведении в южной итальянской области Апулия, сообщает la Repubblica.Конфликт между двумя группами молодежи произошел на пляже в итальянском городе Таранто в ходе студенческой вечеринки. На момент стрельбы в заведении находилось около 300 человек.Все пострадавшие в возрасте от 18 до 28 человек. Это как девушки, так и молодые люди. Девять из них получили легкие ранения и травмы, один находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Пострадавшие попали в давку или получили огнестрельные ранения – некоторым из них потребовалось хирургическое вмешательство для извлечения пуль.Полиция ищет открывшего стрельбу.
https://ria.ru/20210719/strelba-1741799925.html
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апулия, италия, происшествия, в мире
12:20 21.07.2021 (обновлено: 12:23 21.07.2021)
Десять человек пострадали при стрельбе на пляже в Италии
la Repubblica: десять человек пострадали при стрельбе на пляже в южной итальянской области Апулия