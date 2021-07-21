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Бочкарев: на стадионе "Москвич" обустраивают футбольное поле
Бочкарев: на стадионе "Москвич" обустраивают футбольное поле - РИА Новости, 21.07.2021
Бочкарев: на стадионе "Москвич" обустраивают футбольное поле
На стадионе "Москвич" в Текстильщиках ведутся работы по устройству футбольного поля, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:20
2021-07-21T12:20
2021-07-21T12:20
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андрей бочкарев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Недвижимость. На стадионе "Москвич" в Текстильщиках ведутся работы по устройству футбольного поля, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Обновленный стадион "Москвич" получит футбольное поле с натуральным покрытием, поливом и обогревом. В настоящее время ведется монтаж системы дренажа сточных вод с покрытия футбольного поля", – отметил он.Также в модернизированном легкоатлетическом ядре стадиона оборудуют две беговые дорожки на восемь и десять полос, секторы для прыжков, а также для метания копья, диска, молота и толкания ядра. На текущий момент уже выполнена засыпка песка под беговые дорожки вокруг футбольного поля.По словам заммэра, в ходе реконструкции площадь спортивного сооружения увеличится в пять раз - с 1,9 до 9,7 тысячи квадратных метров. "Можно сказать, что после обновления всей инфраструктуры на месте старого стадиона появится современный спортивный комплекс для занятий футболом и легкой атлетикой", – добавил Бочкарёв.Реконструкция стадиона "Москвич" началась в мае 2019 года. Завершить основные работы планируется в первой половине 2022 года.
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городское хозяйство москвы, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва, футбол
МОСКВА, 21 июл — РИА Недвижимость.
На стадионе "Москвич" в Текстильщиках ведутся работы по устройству футбольного поля, сообщил заммэра Москвы
по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев
.
"Обновленный стадион "Москвич" получит футбольное поле с натуральным покрытием, поливом и обогревом. В настоящее время ведется монтаж системы дренажа сточных вод с покрытия футбольного поля", – отметил он.
Также в модернизированном легкоатлетическом ядре стадиона оборудуют две беговые дорожки на восемь и десять полос, секторы для прыжков, а также для метания копья, диска, молота и толкания ядра. На текущий момент уже выполнена засыпка песка под беговые дорожки вокруг футбольного поля.
По словам заммэра, в ходе реконструкции площадь спортивного сооружения увеличится в пять раз - с 1,9 до 9,7 тысячи квадратных метров. "Можно сказать, что после обновления всей инфраструктуры на месте старого стадиона появится современный спортивный комплекс для занятий футболом и легкой атлетикой", – добавил Бочкарёв.
Реконструкция стадиона "Москвич" началась в мае 2019 года. Завершить основные работы планируется в первой половине 2022 года.