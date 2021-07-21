https://ria.ru/20210721/ssha-1742282129.html
В США ожидают визит Зеленского 30 августа
В США ожидают визит Зеленского 30 августа - РИА Новости, 21.07.2021
В США ожидают визит Зеленского 30 августа
США ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T20:17
2021-07-21T20:17
2021-07-21T20:46
владимир зеленский
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. США ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По ее словам, визит призван подтвердить "непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму".Помимо этого, во время переговоров лидеры двух стран обсудят взаимодействие в сфере энергетической безопасности, реализацию на Украине демократических реформ и борьбу киевских властей с коррупцией.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20210721/zelenskiy-1742277403.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, сша, украина, в мире
20:17 21.07.2021 (обновлено: 20:46 21.07.2021)
В США ожидают визит Зеленского 30 августа
Белый дом: США ожидают визита Зеленского в Вашингтон 30 августа