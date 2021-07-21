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В США ожидают визит Зеленского 30 августа

В США ожидают визит Зеленского 30 августа - РИА Новости, 21.07.2021

В США ожидают визит Зеленского 30 августа

США ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T20:17

2021-07-21T20:17

2021-07-21T20:46

владимир зеленский

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украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. США ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По ее словам, визит призван подтвердить "непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму".Помимо этого, во время переговоров лидеры двух стран обсудят взаимодействие в сфере энергетической безопасности, реализацию на Украине демократических реформ и борьбу киевских властей с коррупцией.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/zelenskiy-1742277403.html

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владимир зеленский, сша, украина, в мире