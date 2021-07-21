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Россия будет твердо противостоять давлению со стороны США, заявил Лавров
Россия будет твердо противостоять давлению со стороны США, заявил Лавров - РИА Новости, 21.07.2021
Россия будет твердо противостоять давлению со стороны США, заявил Лавров
США за последние годы спровоцировали беспрецедентное обострение отношений с Россией, заявил МИД РФ. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:23
2021-07-21T14:37
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США за последние годы спровоцировали беспрецедентное обострение отношений с Россией, заявил МИД РФ.В среду под председательством Сергея Лаврова состоялось заседание коллегии министерства иностранных дел РФ, на котором обсуждались российско-американские отношения."В ходе обсуждения отмечалось, что по вине Вашингтона, спровоцировавшего за последние годы беспрецедентное обострение между нашими государствами, двусторонние отношения подошли к опасной конфронтационной черте", - говорится в сообщении.Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Россия подвергается системному давлению, к которому США подтягивают союзников.
https://ria.ru/20210721/antonov-1742123982.html
https://ria.ru/20210721/amerikantsy-1742160602.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, в мире
14:23 21.07.2021 (обновлено: 14:37 21.07.2021)
 
Россия будет твердо противостоять давлению со стороны США, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США спровоцировали беспрецедентное обострение отношений с Россией

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США за последние годы спровоцировали беспрецедентное обострение отношений с Россией, заявил МИД РФ.
В среду под председательством Сергея Лаврова состоялось заседание коллегии министерства иностранных дел РФ, на котором обсуждались российско-американские отношения.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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"В ходе обсуждения отмечалось, что по вине Вашингтона, спровоцировавшего за последние годы беспрецедентное обострение между нашими государствами, двусторонние отношения подошли к опасной конфронтационной черте", - говорится в сообщении.
Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Россия подвергается системному давлению, к которому США подтягивают союзников.
"Подобная линия Вашингтона, грубо нарушающая международное право, будет и далее встречать твёрдое противодействие в контексте отстаивания законных интересов Российской Федерации", - отметил МИД РФ.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАВ мире
 
 
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