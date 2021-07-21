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Россия будет твердо противостоять давлению со стороны США, заявил Лавров

Россия будет твердо противостоять давлению со стороны США, заявил Лавров - РИА Новости, 21.07.2021

Россия будет твердо противостоять давлению со стороны США, заявил Лавров

США за последние годы спровоцировали беспрецедентное обострение отношений с Россией, заявил МИД РФ. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:23

2021-07-21T14:23

2021-07-21T14:37

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США за последние годы спровоцировали беспрецедентное обострение отношений с Россией, заявил МИД РФ.В среду под председательством Сергея Лаврова состоялось заседание коллегии министерства иностранных дел РФ, на котором обсуждались российско-американские отношения."В ходе обсуждения отмечалось, что по вине Вашингтона, спровоцировавшего за последние годы беспрецедентное обострение между нашими государствами, двусторонние отношения подошли к опасной конфронтационной черте", - говорится в сообщении.Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Россия подвергается системному давлению, к которому США подтягивают союзников.

https://ria.ru/20210721/antonov-1742123982.html

https://ria.ru/20210721/amerikantsy-1742160602.html

россия

сша

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2021

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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, в мире