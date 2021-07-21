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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/sputnikv-1742159645.html
Во Вьетнаме произвели первую партию вакцины "Спутник V"
Во Вьетнаме произвели первую партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 21.07.2021
Во Вьетнаме произвели первую партию вакцины "Спутник V"
Вьетнам начал производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V", образцы первой партии препарата направлены в Институт имени Гамалеи для контроля... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:13
2021-07-21T10:13
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
вьетнам
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вьетнам начал производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V", образцы первой партии препарата направлены в Институт имени Гамалеи для контроля качества, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама Vabiotech объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Образцы первой партии препарата направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества", - говорится в сообщении.Российская вакцина получила регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта текущего года. Фонд указывает, что на сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 68 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек."РФПИ и Vabiotech активно сотрудничают в рамках процесса технологического трансфера, чтобы упростить доступ к "Спутнику V" для населения Вьетнама. Пандемия коронавируса продолжается, возникают новые, более опасные штаммы в различных регионах мира, поэтому РФПИ увеличивает производственные мощности для выпуска "Спутника V", чтобы ускорить вакцинацию с помощью одного из лучших мировых препаратов", - приводится в сообщении комментарий главы РФПИ Кирилла Дмитриева."Мы надеемся, что сотрудничество РФПИ и Vabiotech поможет обеспечить Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии качественной и доступной вакциной против коронавируса", - добавил президент вьетнамской фармацевтической компании Дат Туан Ду.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, вьетнам, в мире
10:13 21.07.2021
 
Во Вьетнаме произвели первую партию вакцины "Спутник V"

РФПИ и вьетнамская Vabiotech объявили о производстве тестовой партии российской вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Абзал Калиев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вьетнам начал производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V", образцы первой партии препарата направлены в Институт имени Гамалеи для контроля качества, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама Vabiotech объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Образцы первой партии препарата направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества", - говорится в сообщении.
Российская вакцина получила регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта текущего года. Фонд указывает, что на сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 68 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек.
"РФПИ и Vabiotech активно сотрудничают в рамках процесса технологического трансфера, чтобы упростить доступ к "Спутнику V" для населения Вьетнама. Пандемия коронавируса продолжается, возникают новые, более опасные штаммы в различных регионах мира, поэтому РФПИ увеличивает производственные мощности для выпуска "Спутника V", чтобы ускорить вакцинацию с помощью одного из лучших мировых препаратов", - приводится в сообщении комментарий главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
"Мы надеемся, что сотрудничество РФПИ и Vabiotech поможет обеспечить Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии качественной и доступной вакциной против коронавируса", - добавил президент вьетнамской фармацевтической компании Дат Туан Ду.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийВьетнамВ мире
 
 
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