https://ria.ru/20210721/sputnikv-1742159645.html

Во Вьетнаме произвели первую партию вакцины "Спутник V"

Во Вьетнаме произвели первую партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 21.07.2021

Во Вьетнаме произвели первую партию вакцины "Спутник V"

Вьетнам начал производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V", образцы первой партии препарата направлены в Институт имени Гамалеи для контроля... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:13

2021-07-21T10:13

2021-07-21T10:13

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

вьетнам

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вьетнам начал производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V", образцы первой партии препарата направлены в Институт имени Гамалеи для контроля качества, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама Vabiotech объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Образцы первой партии препарата направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества", - говорится в сообщении.Российская вакцина получила регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта текущего года. Фонд указывает, что на сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 68 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек."РФПИ и Vabiotech активно сотрудничают в рамках процесса технологического трансфера, чтобы упростить доступ к "Спутнику V" для населения Вьетнама. Пандемия коронавируса продолжается, возникают новые, более опасные штаммы в различных регионах мира, поэтому РФПИ увеличивает производственные мощности для выпуска "Спутника V", чтобы ускорить вакцинацию с помощью одного из лучших мировых препаратов", - приводится в сообщении комментарий главы РФПИ Кирилла Дмитриева."Мы надеемся, что сотрудничество РФПИ и Vabiotech поможет обеспечить Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии качественной и доступной вакциной против коронавируса", - добавил президент вьетнамской фармацевтической компании Дат Туан Ду.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

вьетнам

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, вьетнам, в мире