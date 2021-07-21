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Разработчик рассказал о первом спутнике для мониторинга климата в Арктике
Разработчик рассказал о первом спутнике для мониторинга климата в Арктике - РИА Новости, 21.07.2021
Разработчик рассказал о первом спутнике для мониторинга климата в Арктике
Первый российский спутник для мониторинга климата арктического региона в ближайшее время завершит летные испытания, сообщил РИА Новости заместитель генерального РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:57
2021-07-21T13:57
макс-2021
северный ледовитый океан
земля
космос - риа наука
роскосмос
авиасалон макс
жуковский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 21 июл - РИА Новости. Первый российский спутник для мониторинга климата арктического региона в ближайшее время завершит летные испытания, сообщил РИА Новости заместитель генерального конструктора НПО Лавочкина Дмитрий Ероменок."На первой "Арктике-М" идут летные испытания, специалисты НПО Лавочкина совместно с кооперацией обеспечивают проверку всех служебных и целевых систем, в ближайшее время эта работа закончится", - сказал Ероменок на полях международного авиакосмического салона МАКС-2021."Результаты будут направлены в госкомиссию "Роскосмоса" для принятия решения о передаче аппарата в эксплуатацию. В настоящее время замечаний нет, все идет штатно", - добавил он.По его словам, в рамках создания второй "Арктики-М" идет сборка космического аппарата, поставляются штатные приборы."Готовность к запуску - 2023 год", - сказал Ероменок.Первый спутник "Арктика-М" был запущен в феврале 2021 года. Аппарат с расчетным сроком службы в семь лет создан в НПО Лавочкина. Он решает задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Для этого спутник оборудован двумя многозональными сканирующими устройствами, которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных диапазонах.Кроме того, на "Арктике-М" установлен гелиогеофизический аппаратурный комплекс для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратура для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.Российская орбитальная группировка для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе будет состоять из двух спутников "Арктика-М". Это обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников – в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников нового поколения "Арктика-МП".Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210720/maket-1741971870.html
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макс-2021, северный ледовитый океан, земля, космос - риа наука, роскосмос, авиасалон макс, жуковский
13:57 21.07.2021
 
Разработчик рассказал о первом спутнике для мониторинга климата в Арктике

Заместитель генерального конструктора НПО Лавочкина Ероменок: на "Арктике-М" идут летные испытания

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 21 июл - РИА Новости. Первый российский спутник для мониторинга климата арктического региона в ближайшее время завершит летные испытания, сообщил РИА Новости заместитель генерального конструктора НПО Лавочкина Дмитрий Ероменок.
"На первой "Арктике-М" идут летные испытания, специалисты НПО Лавочкина совместно с кооперацией обеспечивают проверку всех служебных и целевых систем, в ближайшее время эта работа закончится", - сказал Ероменок на полях международного авиакосмического салона МАКС-2021.
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"Результаты будут направлены в госкомиссию "Роскосмоса" для принятия решения о передаче аппарата в эксплуатацию. В настоящее время замечаний нет, все идет штатно", - добавил он.
По его словам, в рамках создания второй "Арктики-М" идет сборка космического аппарата, поставляются штатные приборы.
"Готовность к запуску - 2023 год", - сказал Ероменок.
Первый спутник "Арктика-М" был запущен в феврале 2021 года. Аппарат с расчетным сроком службы в семь лет создан в НПО Лавочкина. Он решает задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Для этого спутник оборудован двумя многозональными сканирующими устройствами, которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных диапазонах.
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Кроме того, на "Арктике-М" установлен гелиогеофизический аппаратурный комплекс для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратура для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.
Российская орбитальная группировка для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе будет состоять из двух спутников "Арктика-М". Это обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников – в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников нового поколения "Арктика-МП".
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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