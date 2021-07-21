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Германия назначит спецпосланника по переговорам России и Украины о газе
Германия назначит спецпосланника по переговорам России и Украины о газе - РИА Новости, 22.07.2021
Германия назначит спецпосланника по переговорам России и Украины о газе
США ждут, что Германия в ближайшие недели назначит спецпосланника для переговоров о транзите российского газа через Украину, договор будет действовать и после... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-21T22:01
2021-07-21T22:01
2021-07-22T00:00
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США ждут, что Германия в ближайшие недели назначит спецпосланника для переговоров о транзите российского газа через Украину, договор будет действовать и после 2024 года, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США на брифинге для журналистов."Что касается договора о транзите (российского газа через Украину), мы не можем судить заранее, но мы ... рассчитываем, что в предстоящие недели Германия назначит спецпосланника для начала переговоров", - сказал представитель администрации США."Германия будет использовать все доступные ей рычаги для достижения продления переговора по транзиту", - отметил он.По его словам, переговоры нацелены на то, чтобы Украина оставалась транзитной страной и после 2024 года.
https://ria.ru/20210714/dekarbonizatsiya-1741147701.html
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сша, в мире, россия, германия, украина
22:01 21.07.2021 (обновлено: 00:00 22.07.2021)
Германия назначит спецпосланника по переговорам России и Украины о газе
Германия назначит спецпосланника, чтобы помочь Украине с переговорами о транзитном контракте