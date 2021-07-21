https://ria.ru/20210721/spektakl-1742289660.html

"Офицеры России" пожаловались в ГП из-за спектакля "Современника"

"Офицеры России" пожаловались в ГП из-за спектакля "Современника" - РИА Новости, 21.07.2021

"Офицеры России" пожаловались в ГП из-за спектакля "Современника"

Общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб", поставленного на сцене театра... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T21:47

2021-07-21T21:47

2021-07-21T23:20

культура

культура

россия

офицеры россии

генеральная прокуратура рф

лия ахеджакова

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб", поставленного на сцене театра "Современник". Согласно тексту обращения, поступившему в распоряжение РИА Новости, постановка содержит сцены, которые ветераны сочли оскорбительными."В адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны (авторов - ред.) спектакля "Первый хлеб", премьера которого не так давно состоялась", — говорится в обращении к руководству театра председателя президиума организации, Героя России Сергея Липового.Аналогичные письма общественники направили в Генеральную прокуратуру РФ и мэрию Москвы.В тексте отмечается, что на сцене театра "чрезмерно используется ненормативная лексика". Авторы обращения также указывают на присутствующую, по их мнению, "неприкрытую пропаганду однополой любви" в спектакле.Кроме того, утверждается, что оскорбление ветеранов содержится в монологе главной героини спектакля, которую играет Лия Ахеджакова.Представители ветеранского движения отмечают, что с уважением относятся к искусству, даже если "не совсем приемлют и одобряют современные его формы", но не могут не заметить такую "вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление" ветеранов и членов их семей."Офицеры России" попросили рассмотреть возможность изменить постановку и уведомить организацию о принятом решении до 23 июля — в этот день спектакль вновь будет показан на сцене театра.

https://ria.ru/20210407/ermitazh-1727237366.html

https://ria.ru/20210708/teatr-1740495118.html

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культура, россия, офицеры россии, генеральная прокуратура рф, лия ахеджакова