Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210721/spektakl-1742289660.html
"Офицеры России" пожаловались в ГП из-за спектакля "Современника"
"Офицеры России" пожаловались в ГП из-за спектакля "Современника" - РИА Новости, 21.07.2021
"Офицеры России" пожаловались в ГП из-за спектакля "Современника"
Общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб", поставленного на сцене театра... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T21:47
2021-07-21T23:20
культура
культура
россия
офицеры россии
генеральная прокуратура рф
лия ахеджакова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:41:3015:1737_1920x0_80_0_0_e7a975d8e3f6e9dbad957e5c817fbb3f.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб", поставленного на сцене театра "Современник". Согласно тексту обращения, поступившему в распоряжение РИА Новости, постановка содержит сцены, которые ветераны сочли оскорбительными."В адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны (авторов - ред.) спектакля "Первый хлеб", премьера которого не так давно состоялась", — говорится в обращении к руководству театра председателя президиума организации, Героя России Сергея Липового.Аналогичные письма общественники направили в Генеральную прокуратуру РФ и мэрию Москвы.В тексте отмечается, что на сцене театра "чрезмерно используется ненормативная лексика". Авторы обращения также указывают на присутствующую, по их мнению, "неприкрытую пропаганду однополой любви" в спектакле.Кроме того, утверждается, что оскорбление ветеранов содержится в монологе главной героини спектакля, которую играет Лия Ахеджакова.Представители ветеранского движения отмечают, что с уважением относятся к искусству, даже если "не совсем приемлют и одобряют современные его формы", но не могут не заметить такую "вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление" ветеранов и членов их семей."Офицеры России" попросили рассмотреть возможность изменить постановку и уведомить организацию о принятом решении до 23 июля — в этот день спектакль вновь будет показан на сцене театра.
https://ria.ru/20210407/ermitazh-1727237366.html
https://ria.ru/20210708/teatr-1740495118.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f35efc77e6a7601f4537115b947a067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, россия, офицеры россии, генеральная прокуратура рф, лия ахеджакова
21:47 21.07.2021 (обновлено: 23:20 21.07.2021)
 
"Офицеры России" пожаловались в ГП из-за спектакля "Современника"

"Офицеры России" пожаловались в ГП на оскорбление ветеранов из-за спектакля "Современника"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля "Первый хлеб", поставленного на сцене театра "Современник".
Согласно тексту обращения, поступившему в распоряжение РИА Новости, постановка содержит сцены, которые ветераны сочли оскорбительными.
"В адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны (авторов - ред.) спектакля "Первый хлеб", премьера которого не так давно состоялась", — говорится в обращении к руководству театра председателя президиума организации, Героя России Сергея Липового.
Статуя императора Октавиана Августа в образе Юпитера - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 17:10Культура
Эрмитаж получил жалобу о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей
Аналогичные письма общественники направили в Генеральную прокуратуру РФ и мэрию Москвы.
В тексте отмечается, что на сцене театра "чрезмерно используется ненормативная лексика". Авторы обращения также указывают на присутствующую, по их мнению, "неприкрытую пропаганду однополой любви" в спектакле.
Кроме того, утверждается, что оскорбление ветеранов содержится в монологе главной героини спектакля, которую играет Лия Ахеджакова.
Представители ветеранского движения отмечают, что с уважением относятся к искусству, даже если "не совсем приемлют и одобряют современные его формы", но не могут не заметить такую "вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление" ветеранов и членов их семей.
"Офицеры России" попросили рассмотреть возможность изменить постановку и уведомить организацию о принятом решении до 23 июля — в этот день спектакль вновь будет показан на сцене театра.
Художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 18:23
Театр опроверг информацию о трансгендере в спектакле по Чехову
 
КультураКультураРоссияОфицеры РоссииГенеральная прокуратура РФЛия Ахеджакова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения COVID-19
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
Лента новостейМолния