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В СПЧ рассказали об условиях содержания девушки, сбившей детей в Москве
В СПЧ рассказали об условиях содержания девушки, сбившей детей в Москве - РИА Новости, 21.07.2021
В СПЧ рассказали об условиях содержания девушки, сбившей детей в Москве
Москвичка Валерия Башкирова, насмерть сбившая двух детей на пешеходном переходе, находится в камере на 22 человека, сильно похудела и почти ничего не ест,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:20
2021-07-21T17:20
дтп с тремя детьми в солнцево
валерия башкирова
россия
ева меркачева
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Москвичка Валерия Башкирова, насмерть сбившая двух детей на пешеходном переходе, находится в камере на 22 человека, сильно похудела и почти ничего не ест, сообщила в среду член СПЧ, член Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева."Девушка сейчас находится в камере на 22 человека. Никаких VIP-условий у нее нет", – заявила Меркачева в эфире "Эха Москвы".Как отмечает член СПЧ, вместе с ней находятся ранее не судимые сокамерницы, которые совершили нетяжкие преступления, такие как воровство и торговля наркотиками."Несмотря на весь ужас произошедшего, мы должны оставаться людьми. Человек достоин нормальных условий содержания. Мне показалось, что у девушки все терпимо. Главное, что ее за спиной не называют детоубийцей. Еще несколько лет назад из-за этого девушек могли жесткого избивать сокамерницы и делать другие, не менее ужасные вещи. К счастью, такого не происходит сейчас. Никакого прессинга на нее не оказывают", – добавила Меркачева.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет – старшие дети впоследствии скончались в больнице, младший сейчас госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
https://ria.ru/20210719/pashaev-1741920127.html
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дтп с тремя детьми в солнцево, валерия башкирова, россия, ева меркачева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия
17:20 21.07.2021
 
В СПЧ рассказали об условиях содержания девушки, сбившей детей в Москве

Член СПЧ Ева Меркачева: VIP-условий у Валерии Башкировой нет, она содержится в общей камере

© Пресс-служба Никулинского суда / Перейти в фотобанкВалерия Башкирова, сбившая на автомобиле троих детей в Москве на заседании Никулинского суда
Валерия Башкирова, сбившая на автомобиле троих детей в Москве на заседании Никулинского суда
© Пресс-служба Никулинского суда
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Москвичка Валерия Башкирова, насмерть сбившая двух детей на пешеходном переходе, находится в камере на 22 человека, сильно похудела и почти ничего не ест, сообщила в среду член СПЧ, член Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева.
"Девушка сейчас находится в камере на 22 человека. Никаких VIP-условий у нее нет", – заявила Меркачева в эфире "Эха Москвы".
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Как отмечает член СПЧ, вместе с ней находятся ранее не судимые сокамерницы, которые совершили нетяжкие преступления, такие как воровство и торговля наркотиками.
"Несмотря на весь ужас произошедшего, мы должны оставаться людьми. Человек достоин нормальных условий содержания. Мне показалось, что у девушки все терпимо. Главное, что ее за спиной не называют детоубийцей. Еще несколько лет назад из-за этого девушек могли жесткого избивать сокамерницы и делать другие, не менее ужасные вещи. К счастью, такого не происходит сейчас. Никакого прессинга на нее не оказывают", – добавила Меркачева.
Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет – старшие дети впоследствии скончались в больнице, младший сейчас госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
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ДТП с тремя детьми в СолнцевоВалерия БашкироваРоссияЕва МеркачеваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
 
 
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