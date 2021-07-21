https://ria.ru/20210721/spch-1742247256.html

В СПЧ рассказали об условиях содержания девушки, сбившей детей в Москве

В СПЧ рассказали об условиях содержания девушки, сбившей детей в Москве - РИА Новости, 21.07.2021

В СПЧ рассказали об условиях содержания девушки, сбившей детей в Москве

Москвичка Валерия Башкирова, насмерть сбившая двух детей на пешеходном переходе, находится в камере на 22 человека, сильно похудела и почти ничего не ест,... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:20

2021-07-21T17:20

2021-07-21T17:20

дтп с тремя детьми в солнцево

валерия башкирова

россия

ева меркачева

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Москвичка Валерия Башкирова, насмерть сбившая двух детей на пешеходном переходе, находится в камере на 22 человека, сильно похудела и почти ничего не ест, сообщила в среду член СПЧ, член Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева."Девушка сейчас находится в камере на 22 человека. Никаких VIP-условий у нее нет", – заявила Меркачева в эфире "Эха Москвы".Как отмечает член СПЧ, вместе с ней находятся ранее не судимые сокамерницы, которые совершили нетяжкие преступления, такие как воровство и торговля наркотиками."Несмотря на весь ужас произошедшего, мы должны оставаться людьми. Человек достоин нормальных условий содержания. Мне показалось, что у девушки все терпимо. Главное, что ее за спиной не называют детоубийцей. Еще несколько лет назад из-за этого девушек могли жесткого избивать сокамерницы и делать другие, не менее ужасные вещи. К счастью, такого не происходит сейчас. Никакого прессинга на нее не оказывают", – добавила Меркачева.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет – старшие дети впоследствии скончались в больнице, младший сейчас госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

https://ria.ru/20210719/pashaev-1741920127.html

https://ria.ru/20210719/dtp-1741785223.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с тремя детьми в солнцево, валерия башкирова, россия, ева меркачева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия