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Толстой назвал сделку ФРГ и США по "Северному потоку — 2" политической
Толстой назвал сделку ФРГ и США по "Северному потоку — 2" политической - РИА Новости, 21.07.2021
Толстой назвал сделку ФРГ и США по "Северному потоку — 2" политической
Сделка Германии и США по "Северному потоку 2" - исключительно политическое соглашение, которое показывает циничное отношение Запада к Украине, заявил... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T21:54
2021-07-21T22:58
цены на нефть
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
петр толстой
виктория нуланд
госдума рф
евросоюз
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сделка Германии и США по "Северному потоку 2" - исключительно политическое соглашение, которое показывает циничное отношение Запада к Украине, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Межгосударственные отношения и договор (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель, которая уходит, с (президентом США Джо) Байденом, который долго не протянет - это очень важная договоренность, политическая, но она не имеет отношения к коммерческим договоренностям", - заявил Толстой в эфире канала "Россия 24".Политик добавил, что сейчас ключевой момент для самих украинцев, которым власти после "майдана" говорили, что деньги с транзита российского газа будут направлены на защиту против "российской агрессии". "Все бы ничего, если бы слово "Россия" не встречалось дважды", - отметил депутат."Они зашли в тыл сами себе изначально. Поэтому то, что сейчас это неожиданно выяснилось и то, что для украинцев стало откровением - некоторый цинизм их западных друзей, США и Германии, потому что то, что вы называете сделкой, на самом деле некая договоренность, сделка - это все-таки коммерческое слово, где фигурируют деньги. Здесь фигурируют обещания", - подчеркнул Толстой.Депутат высказал мнение, что Украина не может критиковать условия сделки, а лишь "молча принимать судьбу, которую определят для нее западные товарищи"."Страна, добровольно лишившая себя суверенитета, не может ничего ни у кого требовать и жаловаться на то, что при обсуждении сделки ФРГ-США не учли их интересы, потому что не может быть никаких интересов у государства, которое лишено права иметь своё мнение", - сказал Толстой."Мы это проходили в 90-е. То есть по сути своей современная Украина – это Россия без (президента Владимира) Путина, которая ещё 30 лет назад готова была заискивать перед Западом, слепо заимствуя никчемные экономические и потребительские ценности", - добавил политик.Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Также в рамках договоренностей ФРГ обязуется добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210721/kosachev-1742287579.html
https://ria.ru/20210721/dogovorennosti-1742279397.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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цены на нефть, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, петр толстой, виктория нуланд, госдума рф, евросоюз
21:54 21.07.2021 (обновлено: 22:58 21.07.2021)
 
Толстой назвал сделку ФРГ и США по "Северному потоку — 2" политической

Толстой назвал сделку ФРГ и США по "Северному потоку — 2" исключительно политическим соглашением

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сделка Германии и США по "Северному потоку 2" - исключительно политическое соглашение, которое показывает циничное отношение Запада к Украине, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Межгосударственные отношения и договор (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель, которая уходит, с (президентом США Джо) Байденом, который долго не протянет - это очень важная договоренность, политическая, но она не имеет отношения к коммерческим договоренностям", - заявил Толстой в эфире канала "Россия 24".
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Политик добавил, что сейчас ключевой момент для самих украинцев, которым власти после "майдана" говорили, что деньги с транзита российского газа будут направлены на защиту против "российской агрессии". "Все бы ничего, если бы слово "Россия" не встречалось дважды", - отметил депутат.
"Они зашли в тыл сами себе изначально. Поэтому то, что сейчас это неожиданно выяснилось и то, что для украинцев стало откровением - некоторый цинизм их западных друзей, США и Германии, потому что то, что вы называете сделкой, на самом деле некая договоренность, сделка - это все-таки коммерческое слово, где фигурируют деньги. Здесь фигурируют обещания", - подчеркнул Толстой.
Депутат высказал мнение, что Украина не может критиковать условия сделки, а лишь "молча принимать судьбу, которую определят для нее западные товарищи".
"Страна, добровольно лишившая себя суверенитета, не может ничего ни у кого требовать и жаловаться на то, что при обсуждении сделки ФРГ-США не учли их интересы, потому что не может быть никаких интересов у государства, которое лишено права иметь своё мнение", - сказал Толстой.
"Мы это проходили в 90-е. То есть по сути своей современная Украина – это Россия без (президента Владимира) Путина, которая ещё 30 лет назад готова была заискивать перед Западом, слепо заимствуя никчемные экономические и потребительские ценности", - добавил политик.
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Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
Цены на нефтьNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореПетр ТолстойВиктория НуландГосдума РФЕвросоюз
 
 
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