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"Подарок Путину". СМИ оценили соглашение по "Северному потоку — 2"

"Подарок Путину". СМИ оценили соглашение по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

"Подарок Путину". СМИ оценили соглашение по "Северному потоку — 2"

Германские СМИ назвали соглашение ФРГ и США по "Северному потоку 2" "подарком" канцлера Ангелы Меркель для президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 21.07.2021

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2021-07-21T20:18

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цены на нефть

nord stream 2 ag

северный поток — 2

евросоюз

ангела меркель

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Германские СМИ назвали соглашение ФРГ и США по "Северному потоку 2" "подарком" канцлера Ангелы Меркель для президента РФ Владимира Путина.Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Также в рамках договоренностей ФРГ обязуется добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа."Канцлерство Ангелы Меркель оканчивается прощальным подарком. Не для нее, но от нее: подарок Владимиру Путину. Президент России является бенефициаром компромисса, достигнутого Ангелой Меркель с президентом США Джо Байденом по балтийскому газопроводу "Северный поток 2". В отличие от своего предшественника и других европейских политиков, госпожа Меркель не получит финансовой выгоды от своих хороших контактов с Кремлем после срока ее полномочий. Это не соответствует ее стилю и характеру", - написала в среду известная германская газета Die Welt.Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-21T20:18 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, ангела меркель