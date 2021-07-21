Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/sp-2-1742282414.html
"Подарок Путину". СМИ оценили соглашение по "Северному потоку — 2"
"Подарок Путину". СМИ оценили соглашение по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
"Подарок Путину". СМИ оценили соглашение по "Северному потоку — 2"
Германские СМИ назвали соглашение ФРГ и США по "Северному потоку 2" "подарком" канцлера Ангелы Меркель для президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T20:18
2021-07-21T21:24
цены на нефть
nord stream 2 ag
северный поток — 2
евросоюз
ангела меркель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742239237_0:0:2491:1402_1920x0_80_0_0_852df089382fdb4df78f928e02ae1b92.jpg
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Германские СМИ назвали соглашение ФРГ и США по "Северному потоку 2" "подарком" канцлера Ангелы Меркель для президента РФ Владимира Путина.Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Также в рамках договоренностей ФРГ обязуется добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа."Канцлерство Ангелы Меркель оканчивается прощальным подарком. Не для нее, но от нее: подарок Владимиру Путину. Президент России является бенефициаром компромисса, достигнутого Ангелой Меркель с президентом США Джо Байденом по балтийскому газопроводу "Северный поток 2". В отличие от своего предшественника и других европейских политиков, госпожа Меркель не получит финансовой выгоды от своих хороших контактов с Кремлем после срока ее полномочий. Это не соответствует ее стилю и характеру", - написала в среду известная германская газета Die Welt.Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
https://ria.ru/20210721/ssha-1742278476.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-07-21T20:18
true
PT1M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742237895_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_281545e84d39de700e5e44d1e124e9f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, ангела меркель
20:18 21.07.2021 (обновлено: 21:24 21.07.2021)
 
"Подарок Путину". СМИ оценили соглашение по "Северному потоку — 2"

Die Welt назвала "подарком Меркель для Путина" соглашение по "Северному потоку — 2" с США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Германские СМИ назвали соглашение ФРГ и США по "Северному потоку 2" "подарком" канцлера Ангелы Меркель для президента РФ Владимира Путина.
Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Также в рамках договоренностей ФРГ обязуется добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 19:37
В США раскрыли детали соглашения с Германией по "Северному потоку — 2"
"Канцлерство Ангелы Меркель оканчивается прощальным подарком. Не для нее, но от нее: подарок Владимиру Путину. Президент России является бенефициаром компромисса, достигнутого Ангелой Меркель с президентом США Джо Байденом по балтийскому газопроводу "Северный поток 2". В отличие от своего предшественника и других европейских политиков, госпожа Меркель не получит финансовой выгоды от своих хороших контактов с Кремлем после срока ее полномочий. Это не соответствует ее стилю и характеру", - написала в среду известная германская газета Die Welt.
Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
 
Цены на нефтьNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ЕвросоюзАнгела Меркель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения COVID-19
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
Лента новостейМолния