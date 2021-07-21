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"Подарок Путину". СМИ оценили соглашение по "Северному потоку — 2"
"Подарок Путину". СМИ оценили соглашение по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
"Подарок Путину". СМИ оценили соглашение по "Северному потоку — 2"
Германские СМИ назвали соглашение ФРГ и США по "Северному потоку 2" "подарком" канцлера Ангелы Меркель для президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T20:18
2021-07-21T20:18
2021-07-21T21:24
цены на нефть
nord stream 2 ag
северный поток — 2
евросоюз
ангела меркель
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Германские СМИ назвали соглашение ФРГ и США по "Северному потоку 2" "подарком" канцлера Ангелы Меркель для президента РФ Владимира Путина.Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, заявила в среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Также в рамках договоренностей ФРГ обязуется добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа."Канцлерство Ангелы Меркель оканчивается прощальным подарком. Не для нее, но от нее: подарок Владимиру Путину. Президент России является бенефициаром компромисса, достигнутого Ангелой Меркель с президентом США Джо Байденом по балтийскому газопроводу "Северный поток 2". В отличие от своего предшественника и других европейских политиков, госпожа Меркель не получит финансовой выгоды от своих хороших контактов с Кремлем после срока ее полномочий. Это не соответствует ее стилю и характеру", - написала в среду известная германская газета Die Welt.Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
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РИА Новости
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-07-21T20:18
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цены на нефть, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, ангела меркель
20:18 21.07.2021 (обновлено: 21:24 21.07.2021)
"Подарок Путину". СМИ оценили соглашение по "Северному потоку — 2"
Die Welt назвала "подарком Меркель для Путина" соглашение по "Северному потоку — 2" с США