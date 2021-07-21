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Рязанская область
https://ria.ru/20210721/soglashenie-1742252764.html
Любимов: соглашение с ОАК сделает рязанский ИНТЦ точкой роста экономики
Любимов: соглашение с ОАК сделает рязанский ИНТЦ точкой роста экономики - РИА Новости, 21.07.2021
Любимов: соглашение с ОАК сделает рязанский ИНТЦ точкой роста экономики
Соглашение о сотрудничестве, заключенное с ОАК и Московским авиационным институтом, поможет рязанскому инновационному научно-технологическому центру стать... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:42
2021-07-21T17:42
рязанская область
макс-2021
россия
николай любимов
авиасалон макс
московский авиационный институт
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
михаил погосян
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РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, заключенное с ОАК и Московским авиационным институтом, поможет рязанскому инновационному научно-технологическому центру стать мощной точкой роста для экономики и науки региона, сказал губернатор Николай Любимов на церемонии подписания документа на площадке XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.Соглашение подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян, генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.По словам Любимова, соглашение станет значимым шагом в совместной работе по созданию в регионе аэрокосмической инновационной долины. Губернатор выразил благодарность руководству ОАК и Московского авиационного института за конструктивное сотрудничество, важную поддержку с самого первого дня реализации проекта, в том числе в подготовке всех необходимых документов для принятия постановления правительства РФ о создании ИНТЦ "Аэрокосмическая инновационная долина"."Соглашение, которое подписано сегодня, поможет нам совместными усилиями сделать Рязанский ИНТЦ мощной точкой роста для экономики и науки нашего региона. Для области этот проект крайне важен. Он призван объединить науку и предприятия, поможет молодым талантливым специалистам остаться в Рязанской области и реализовать свои способности. Это новые рабочие места, новые возможности для крупных и малых промышленных инновационных компаний, для реализации уникальных проектов любого масштаба, для привлечения новых квалифицированных кадров. Для нас проект по созданию ИНТЦ – серьезный прорыв в научно-техническом развитии", - сказал Любимов.Он отметил, что рязанский ИНТЦ поддержкой малых и средних инновационных предприятий, доступом к технологической инфраструктуре, через создание востребованной интеллектуальной собственности, свяжет вузы, малые компании с крупными индустриальными партнерами в интересах решения задач по диверсификации ОПК, освоению новых видов конкурентоспособной продукции гражданского назначения. На базе этой инновационной площадки начнут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по целому ряду перспективных направлений. На сегодня в проект долины вовлечено более 30 организаций, которыми заявлены к реализации 60 инновационных проектов.
https://ria.ru/20210720/ryazan-1742059763.html
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макс-2021, россия, николай любимов, авиасалон макс, московский авиационный институт, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , михаил погосян, рязанская область, экономика
17:42 21.07.2021
 
Любимов: соглашение с ОАК сделает рязанский ИНТЦ точкой роста экономики

Глава Рязанской области Любимов: соглашение с ОАК и МАИ сделает ИНТЦ точкой роста для экономики

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, заключенное с ОАК и Московским авиационным институтом, поможет рязанскому инновационному научно-технологическому центру стать мощной точкой роста для экономики и науки региона, сказал губернатор Николай Любимов на церемонии подписания документа на площадке XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Соглашение подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян, генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.
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По словам Любимова, соглашение станет значимым шагом в совместной работе по созданию в регионе аэрокосмической инновационной долины. Губернатор выразил благодарность руководству ОАК и Московского авиационного института за конструктивное сотрудничество, важную поддержку с самого первого дня реализации проекта, в том числе в подготовке всех необходимых документов для принятия постановления правительства РФ о создании ИНТЦ "Аэрокосмическая инновационная долина".
"Соглашение, которое подписано сегодня, поможет нам совместными усилиями сделать Рязанский ИНТЦ мощной точкой роста для экономики и науки нашего региона. Для области этот проект крайне важен. Он призван объединить науку и предприятия, поможет молодым талантливым специалистам остаться в Рязанской области и реализовать свои способности. Это новые рабочие места, новые возможности для крупных и малых промышленных инновационных компаний, для реализации уникальных проектов любого масштаба, для привлечения новых квалифицированных кадров. Для нас проект по созданию ИНТЦ – серьезный прорыв в научно-техническом развитии", - сказал Любимов.
Он отметил, что рязанский ИНТЦ поддержкой малых и средних инновационных предприятий, доступом к технологической инфраструктуре, через создание востребованной интеллектуальной собственности, свяжет вузы, малые компании с крупными индустриальными партнерами в интересах решения задач по диверсификации ОПК, освоению новых видов конкурентоспособной продукции гражданского назначения. На базе этой инновационной площадки начнут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по целому ряду перспективных направлений. На сегодня в проект долины вовлечено более 30 организаций, которыми заявлены к реализации 60 инновационных проектов.
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Рязанская областьМАКС-2021РоссияНиколай ЛюбимовАвиасалон МАКСМосковский авиационный институтОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьМихаил ПогосянРязанская областьЭкономика
 
 
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