Любимов: соглашение с ОАК сделает рязанский ИНТЦ точкой роста экономики
Глава Рязанской области Любимов: соглашение с ОАК и МАИ сделает ИНТЦ точкой роста для экономики
РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, заключенное с ОАК и Московским авиационным институтом, поможет рязанскому инновационному научно-технологическому центру стать мощной точкой роста для экономики и науки региона, сказал губернатор Николай Любимов на церемонии подписания документа на площадке XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Соглашение подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян, генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.
По словам Любимова, соглашение станет значимым шагом в совместной работе по созданию в регионе аэрокосмической инновационной долины. Губернатор выразил благодарность руководству ОАК и Московского авиационного института за конструктивное сотрудничество, важную поддержку с самого первого дня реализации проекта, в том числе в подготовке всех необходимых документов для принятия постановления правительства РФ о создании ИНТЦ "Аэрокосмическая инновационная долина".
"Соглашение, которое подписано сегодня, поможет нам совместными усилиями сделать Рязанский ИНТЦ мощной точкой роста для экономики и науки нашего региона. Для области этот проект крайне важен. Он призван объединить науку и предприятия, поможет молодым талантливым специалистам остаться в Рязанской области и реализовать свои способности. Это новые рабочие места, новые возможности для крупных и малых промышленных инновационных компаний, для реализации уникальных проектов любого масштаба, для привлечения новых квалифицированных кадров. Для нас проект по созданию ИНТЦ – серьезный прорыв в научно-техническом развитии", - сказал Любимов.
Он отметил, что рязанский ИНТЦ поддержкой малых и средних инновационных предприятий, доступом к технологической инфраструктуре, через создание востребованной интеллектуальной собственности, свяжет вузы, малые компании с крупными индустриальными партнерами в интересах решения задач по диверсификации ОПК, освоению новых видов конкурентоспособной продукции гражданского назначения. На базе этой инновационной площадки начнут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по целому ряду перспективных направлений. На сегодня в проект долины вовлечено более 30 организаций, которыми заявлены к реализации 60 инновационных проектов.