https://ria.ru/20210721/soglashenie-1742252764.html

Любимов: соглашение с ОАК сделает рязанский ИНТЦ точкой роста экономики

Любимов: соглашение с ОАК сделает рязанский ИНТЦ точкой роста экономики - РИА Новости, 21.07.2021

Любимов: соглашение с ОАК сделает рязанский ИНТЦ точкой роста экономики

Соглашение о сотрудничестве, заключенное с ОАК и Московским авиационным институтом, поможет рязанскому инновационному научно-технологическому центру стать... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:42

2021-07-21T17:42

2021-07-21T17:42

рязанская область

макс-2021

россия

николай любимов

авиасалон макс

московский авиационный институт

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

юрий слюсарь

михаил погосян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:35:3003:1724_1920x0_80_0_0_b57032a0cf586071436fc9cc2d4f03cf.jpg

РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, заключенное с ОАК и Московским авиационным институтом, поможет рязанскому инновационному научно-технологическому центру стать мощной точкой роста для экономики и науки региона, сказал губернатор Николай Любимов на церемонии подписания документа на площадке XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.Соглашение подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян, генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.По словам Любимова, соглашение станет значимым шагом в совместной работе по созданию в регионе аэрокосмической инновационной долины. Губернатор выразил благодарность руководству ОАК и Московского авиационного института за конструктивное сотрудничество, важную поддержку с самого первого дня реализации проекта, в том числе в подготовке всех необходимых документов для принятия постановления правительства РФ о создании ИНТЦ "Аэрокосмическая инновационная долина"."Соглашение, которое подписано сегодня, поможет нам совместными усилиями сделать Рязанский ИНТЦ мощной точкой роста для экономики и науки нашего региона. Для области этот проект крайне важен. Он призван объединить науку и предприятия, поможет молодым талантливым специалистам остаться в Рязанской области и реализовать свои способности. Это новые рабочие места, новые возможности для крупных и малых промышленных инновационных компаний, для реализации уникальных проектов любого масштаба, для привлечения новых квалифицированных кадров. Для нас проект по созданию ИНТЦ – серьезный прорыв в научно-техническом развитии", - сказал Любимов.Он отметил, что рязанский ИНТЦ поддержкой малых и средних инновационных предприятий, доступом к технологической инфраструктуре, через создание востребованной интеллектуальной собственности, свяжет вузы, малые компании с крупными индустриальными партнерами в интересах решения задач по диверсификации ОПК, освоению новых видов конкурентоспособной продукции гражданского назначения. На базе этой инновационной площадки начнут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по целому ряду перспективных направлений. На сегодня в проект долины вовлечено более 30 организаций, которыми заявлены к реализации 60 инновационных проектов.

https://ria.ru/20210720/ryazan-1742059763.html

https://ria.ru/20210713/podderzhka-1741148040.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, россия, николай любимов, авиасалон макс, московский авиационный институт, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , михаил погосян, рязанская область, экономика