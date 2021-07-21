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NSO Group опровергла данные о слежке за политиками с помощью Pegasus
NSO Group опровергла данные о слежке за политиками с помощью Pegasus - РИА Новости, 21.07.2021
NSO Group опровергла данные о слежке за политиками с помощью Pegasus
Соучредитель и генеральный директор израильской фирмы NSO Group Шалев Хулио отрицает, что программа Pegasus, разработанная компанией, использовалась для слежки... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:12
2021-07-21T13:12
израиль
технологии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Соучредитель и генеральный директор израильской фирмы NSO Group Шалев Хулио отрицает, что программа Pegasus, разработанная компанией, использовалась для слежки за представителями гражданского общества, пишет газета Financial Times.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.Он также отметил, что компания обещает отключить все системы, в отношении которых докажут, что они заразили телефоны журналистов или политиков.Как ранее написало влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.
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израиль, технологии
13:12 21.07.2021
 
NSO Group опровергла данные о слежке за политиками с помощью Pegasus

Глава фирмы NSO Group: представители гражданского общества не являлись целями программы Pegasus

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Соучредитель и генеральный директор израильской фирмы NSO Group Шалев Хулио отрицает, что программа Pegasus, разработанная компанией, использовалась для слежки за представителями гражданского общества, пишет газета Financial Times.
В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
"Мы четко заявляем, что они (представители гражданского общества, активисты, оппозиционеры) не являются целями Pegasus, их не выбирали в качестве целей Pegasus или потенциальных целей Pegasus. Это не имеет отношения ни к одному нашему клиенту или продукту NSO", - заявил Хулио изданию.
Он также отметил, что компания обещает отключить все системы, в отношении которых докажут, что они заразили телефоны журналистов или политиков.
Как ранее написало влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.
Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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СМИ узнали, какие политики могли быть объектами слежки через Pegasus
 
ИзраильТехнологии
 
 
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