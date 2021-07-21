https://ria.ru/20210721/slezhka-1742190591.html

NSO Group опровергла данные о слежке за политиками с помощью Pegasus

NSO Group опровергла данные о слежке за политиками с помощью Pegasus - РИА Новости, 21.07.2021

NSO Group опровергла данные о слежке за политиками с помощью Pegasus

Соучредитель и генеральный директор израильской фирмы NSO Group Шалев Хулио отрицает, что программа Pegasus, разработанная компанией, использовалась для слежки... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:12

2021-07-21T13:12

2021-07-21T13:12

израиль

технологии

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Соучредитель и генеральный директор израильской фирмы NSO Group Шалев Хулио отрицает, что программа Pegasus, разработанная компанией, использовалась для слежки за представителями гражданского общества, пишет газета Financial Times.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.Он также отметил, что компания обещает отключить все системы, в отношении которых докажут, что они заразили телефоны журналистов или политиков.Как ранее написало влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.

https://ria.ru/20210720/tekhnologii-1742109608.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, технологии