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В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона
В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона - РИА Новости, 21.07.2021
В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о слежке за телефоном французского лидера Эммануэля Макрона, заявил, что правительство... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:15
2021-07-21T12:15
2021-07-21T12:22
россия
эммануэль макрон
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о слежке за телефоном французского лидера Эммануэля Макрона, заявил, что правительство России использует специальную систему связи, которая надежно защищена и в дополнительной защите не нуждается.Телефонные номера Макрона в 2019 году могли быть в числе отслеживаемых марокканскими спецслужбами через программу Pegasus, сообщает газета Monde.В этой связи Песков прокомментировал журналистам ситуацию в РФ.Песков также отметил, что меры безопасности в этом вопросе принимаются регулярно."В дополнительных мерах нет необходимости", - подчеркнул он.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
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россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, безопасность
12:15 21.07.2021 (обновлено: 12:22 21.07.2021)
В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона
Пресс-секретарь Песков: необходимости в допзащите спецсвязи высших чиновников нет
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя сообщения о слежке за телефоном французского лидера Эммануэля Макрона
, заявил, что правительство России
использует специальную систему связи, которая надежно защищена и в дополнительной защите не нуждается.
Телефонные номера Макрона в 2019 году могли быть в числе отслеживаемых марокканскими спецслужбами через программу Pegasus, сообщает газета Monde.
В этой связи Песков прокомментировал журналистам ситуацию в РФ.
"В целом глава государства, кабинет министров, администрация президента и другие ведомства используют систему специальной связи, правительственной связи, которая надежно защищена", - сказал он, отвечая на вопрос, уверено ли правительство в информационной безопасности президента и администрации.
Песков также отметил, что меры безопасности в этом вопросе принимаются регулярно.
"В дополнительных мерах нет необходимости", - подчеркнул он.
В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.