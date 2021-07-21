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В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона

В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона - РИА Новости, 21.07.2021

В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о слежке за телефоном французского лидера Эммануэля Макрона, заявил, что правительство... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:15

2021-07-21T12:15

2021-07-21T12:22

россия

эммануэль макрон

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о слежке за телефоном французского лидера Эммануэля Макрона, заявил, что правительство России использует специальную систему связи, которая надежно защищена и в дополнительной защите не нуждается.Телефонные номера Макрона в 2019 году могли быть в числе отслеживаемых марокканскими спецслужбами через программу Pegasus, сообщает газета Monde.В этой связи Песков прокомментировал журналистам ситуацию в РФ.Песков также отметил, что меры безопасности в этом вопросе принимаются регулярно."В дополнительных мерах нет необходимости", - подчеркнул он.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.

https://ria.ru/20210720/tekhnologii-1742109608.html

россия

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россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, безопасность