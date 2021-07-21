https://ria.ru/20210721/shos-1742174866.html

Пэн Лиюань выступила на форуме в рамках ШОС

Пэн Лиюань выступила на форуме в рамках ШОС - РИА Новости, 21.07.2021

Пэн Лиюань выступила на форуме в рамках ШОС

Супруга председателя КНР Си Цзиньпина, спецпосланник ЮНЕСКО по содействию образованию девочек и женщин Пэн Лиюань выступила с видеообращением на форуме по... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:43

2021-07-21T11:43

2021-07-21T11:43

россия-китай: главное

пэн лиюань

шос

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МОСКВА, 21 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Супруга председателя КНР Си Цзиньпина, спецпосланник ЮНЕСКО по содействию образованию девочек и женщин Пэн Лиюань выступила с видеообращением на форуме по вопросам образования женщин и сокращению бедности в рамках ШОС.Пэн Лиюань отметила, что ликвидация бедности и стремление к счастью – это общая мечта всех женщин. Когда женщины получают образование, у них появляется возможность улучшить уровень своей жизни и избавиться от бедности. Благодаря неустанным усилиям, миллионы китайских женщин смогли повысить уровень жизни своих семей. Благодаря принятым мерам, Китай гарантирует женщинам равные права на получение образования, позволяет им стать бенефициарами и участниками процесса сокращения бедности. Китайские женщины внесли немалый вклад в сокращение бедности. Особое внимание со стороны государства, поддержка со стороны общественных организаций и представителей различных слоёв общества придают импульс развитию образования и сокращению бедности в Китае.Пэн Лиюань отметила, что в настоящее время в мире 435 миллионов женщин по-прежнему живут в нищете, гендерные различия в образовании остаются очевидными. Из-за вспышки коронавируса нового типа женщинам предстоит преодолеть новый вызов в области сокращения бедности.Пэн Лиюань также указала, что за 20 лет, прошедшие с момента образования ШОС, женщины разных стран мира, руководствуясь "Шанхайским духом", обменивались опытом, содействовали сотрудничеству в разных областях, а также внесли свой вклад в содействие сотрудничеству между членами-странами ШОС.Пэн Лиюань призвала углублять сотрудничество в сфере образования женщин и сокращения бедности.

https://ria.ru/20210719/kitay-1741858983.html

китай

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пэн лиюань, шос, китай