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Посольство в США ответило на слова советника Госдепа о России
Посольство в США ответило на слова советника Госдепа о России - РИА Новости, 21.07.2021
Посольство в США ответило на слова советника Госдепа о России
Посольство России в США назвало заявления советника госдепартамента Дерека Шолле по ситуации на Украине провокационными и русофобскими. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:35
2021-07-21T23:35
россия
верховная рада украины
рбк (медиагруппа)
сша
киев
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Посольство России в США назвало заявления советника госдепартамента Дерека Шолле по ситуации на Украине провокационными и русофобскими.Ранее в интервью изданию "РБК-Украина" Шолле назвал Россию "агрессором, создающим проблемы"."Мы надеемся, что политики (на Украине – ред.) не будут введены в заблуждение провокационными и разжигающими заявлениями со стороны официального лица США", - говорится в заявлении посольства. Российские дипломаты предположили, что Шолле "перегрелся на солнце" в Киеве.В российской дипмиссии также назвали высказывания Шолле русофобскими, предположив, что ему неизвестно содержание переговоров на саммите Россия-США в Женеве.&nbsp;Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210721/mechta-1742287294.html
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россия, верховная рада украины, рбк (медиагруппа), сша, киев, в мире
23:35 21.07.2021
 
Посольство в США ответило на слова советника Госдепа о России

Посольство в США назвало заявления советника Госдепа Шолле о России провокационными

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Посольство России в США назвало заявления советника госдепартамента Дерека Шолле по ситуации на Украине провокационными и русофобскими.
Ранее в интервью изданию "РБК-Украина" Шолле назвал Россию "агрессором, создающим проблемы".
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"Мы надеемся, что политики (на Украине – ред.) не будут введены в заблуждение провокационными и разжигающими заявлениями со стороны официального лица США", - говорится в заявлении посольства. Российские дипломаты предположили, что Шолле "перегрелся на солнце" в Киеве.
В российской дипмиссии также назвали высказывания Шолле русофобскими, предположив, что ему неизвестно содержание переговоров на саммите Россия-США в Женеве.
 Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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