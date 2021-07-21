https://ria.ru/20210721/sholle-1742298468.html

Посольство в США ответило на слова советника Госдепа о России

Посольство в США ответило на слова советника Госдепа о России - РИА Новости, 21.07.2021

Посольство в США ответило на слова советника Госдепа о России

Посольство России в США назвало заявления советника госдепартамента Дерека Шолле по ситуации на Украине провокационными и русофобскими. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T23:35

2021-07-21T23:35

2021-07-21T23:35

россия

верховная рада украины

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Посольство России в США назвало заявления советника госдепартамента Дерека Шолле по ситуации на Украине провокационными и русофобскими.Ранее в интервью изданию "РБК-Украина" Шолле назвал Россию "агрессором, создающим проблемы"."Мы надеемся, что политики (на Украине – ред.) не будут введены в заблуждение провокационными и разжигающими заявлениями со стороны официального лица США", - говорится в заявлении посольства. Российские дипломаты предположили, что Шолле "перегрелся на солнце" в Киеве.В российской дипмиссии также назвали высказывания Шолле русофобскими, предположив, что ему неизвестно содержание переговоров на саммите Россия-США в Женеве. Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210721/mechta-1742287294.html

https://ria.ru/20210720/polsha-1742107996.html

россия

сша

киев

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россия, верховная рада украины, рбк (медиагруппа), сша, киев, в мире