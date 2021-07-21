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В Красноярске появится самая большая школа за Уралом

В Красноярске появится самая большая школа за Уралом - РИА Новости, 21.07.2021

В Красноярске появится самая большая школа за Уралом

Губернатор Красноярского края Александр Усс проинспектировал строительство самой большой школы за Уралом, рассчитанной на 1550 учеников, которая появится в... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:13

2021-07-21T08:13

2021-07-21T08:13

урал

александр усс

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс проинспектировал строительство самой большой школы за Уралом, рассчитанной на 1550 учеников, которая появится в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Школа в районе Бугач станет самой большой школой за Уралом. Она рассчитана на 1550 учеников, всего в ней будет 62 класса. Объект строят в рамках нацпроекта "Образование" за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Общая стоимость реализации проекта – 1,8 миллиарда рублей. На сегодня строительная готовность школы – 40%. Новая школа на Бугаче позволит сократить на 21% перекомплект в близлежащих образовательных учреждениях района", - говорится в сообщении.По словам губернатора, масштаб школы впечатляет не только количеством учащихся, но и всей сопутствующей инфраструктурой, которая обеспечит не только полноценное обучение, но и комфортное пребывание."Мы уже несколько лет "зачищаем" последствия необдуманной градостроительной политики прошлого, когда появился такой большой микрорайон без единого объекта соцподдержки. Со временем эта школа также будет востребована и жителями пригорода. До 2024 года планируем построить восемь школ в городе Красноярске. В 2021-2022 годах в крае построим 10 школ, из них пять - в текущем году", - цитирует губернатора пресс-служба.По словам главы Красноярска Сергея Ерёмина, в микрорайоне Бугач создадут образовательный кластер, аналогов которому пока нет за Уралом. Здесь реализован ряд новаций. Так, в младших классах для продлёнки предусмотрены спальни для мальчиков и девочек. На территории запланирована спортивная зона с футбольным полем, хоккейной коробкой и павильоном для переодевания, а также общественное пространство. Всё это в комплексе войдет в состав большой рекреационной территории для жителей микрорайона.Он отметил, что в районе решаются вопросы с обеспечением транспортной и пешеходной доступности. В частности, в районе новой школы уже строится пешеходный переход, решается вопрос строительства дороги к образовательному учреждению.

https://ria.ru/20210720/sertifikat-1742042724.html

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урал, александр усс, красноярский край, красноярск, общество