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Шашка против MMA: что выбирают современные молодые казаки

Шашка против MMA: что выбирают современные молодые казаки - РИА Новости, 21.07.2021

Шашка против MMA: что выбирают современные молодые казаки

В истории России казаки зарекомендовали себя как мужественные и смелые воины, с чувством товарищеского плеча и непримиримости с врагом. Они были сильными и... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:00

2021-07-21T10:00

2021-07-21T10:00

российское казачество

российское казачество

россия

единоборства

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В истории России казаки зарекомендовали себя как мужественные и смелые воины, с чувством товарищеского плеча и непримиримости с врагом. Они были сильными и физически развитыми – могли и коня оседлать, и шашкой рубить, а если надо, и врукопашную пойти.Сохраняя традиции предков, современные казаки уделяют большое внимание физической подготовке. В большинстве регионов России открыты специальные военно-спортивные клубы, где желающие обучаются боевому искусству. Какие виды единоборств интересны казачьей молодежи сейчас и как традиции вплетаются в современный спорт, выяснила редакция спецпроекта "Российское казачество".Шашка детям не игрушкаВ военно-спортивных клубах для казачьей молодежи преподают не только привычные бокс, карате, рукопашный бой или самбо, но и восстанавливают традиционные виды боевого искусства – фланкировку (боевые приемы) шашкой, кинжальный бой, рубку шашкой, сшибку (фехтование) и борьбу на поясах. Такие факультативы есть не только в специализированных секциях, но даже в "казачьих" школах и детских садах.Традиционным единоборствам обучают даже самых маленьких казачат. Подрастающее поколение охотно откликается на такие занятия. И как рассказал руководитель казачьей детско-молодежной организации Ростовской области "Донцы" Леонид Бабич, больше всего казачат привлекает фланкировка шашкой, когда клинковым оружием выполняют круговые движения для защиты и нападения.При этом крутить шашкой совсем не просто. Ученик должен уметь фланкировать как одной, так и двумя руками одновременно. Перемещаясь по площадке, спортсмен делает оружием колоброды (круги и восьмерки), нанося колющие и рубящие удары. Некоторые добавляют прыжки, кувырки и удары ногами.Все приемы дети должны уметь выполнять уже в 13–15 лет. Начинать обучаться фланкировке можно в любом возрасте, но обычно на тренировки приходят с 6–8 лет. Крутить шашку учатся не только казаки, но и казачки. По словам Леонида Бабича, из всех детей в Ростовской области 30–45% – девочки, и некоторые выполняют элементы даже лучше, чем мальчики.А вот рубка шашкой, как говорит президент общероссийской федерации "Казарла" (казарла – казачья рубка) Николай Еремичев, – традиционно мужской вид спорта. Здесь острым клинком нужно поразить мишень стоя или в движении: на ногах либо на коне. По словам специалиста, дети в основном упражняются в статике. Но несмотря на сложность дисциплины, в отделениях "Казарла" по всей России рубке шашкой обучается более пятисот детей, а в год проходит до сорока соревнований.Как рассказали специалисты, в любых видах единоборств, в том числе и в традиционных, культура обращения с оружием идет рука об руку с обучением моральным принципам. Так, по словам Леонида Бабича, детям объясняют, что навыки работы с шашкой нельзя применять, во-первых, на улице, а во-вторых, конечно, на слабых и беззащитных.Сила женской любви к оружиюСвоими девушками-казачками может гордиться и Ставрополье. Именно там, в школе по фланкировке и рубке шашкой, обучается больше девочек, чем мальчиков. Открыла учебное заведение двукратная чемпионка России по этим видам традиционных единоборств Ольга Ганеева. Она начала тренироваться с 18 лет и сейчас, спустя пять лет, обучает мастерству подрастающее поколение.К казачьим боевым искусствам Ольгу привела любовь к холодному оружию. Кстати, еще одно занятие девушки (тоже с мужским характером) – помимо обучения детей фланкировке и рубке шашкой Ольга еще работает на тракторе: прессует сено и солому, возит тюки и обрабатывает почву."В роду у меня были казаки, и мне в принципе была интересна работа с оружием: заточка ножей и шашек. И когда я первый раз взяла в руку шашку, мне захотелось попробовать и сделать это красиво", – рассказала чемпионка, не отрываясь от работы.Ольга на своем примере обучает подопечных-девочек в первую очередь владеть оружием красиво и грациозно, при этом также выглядеть женственно и аккуратно. Она сама стремится к той красоте и силе духа, которую казачки демонстрировали, вставая на защиту Родины наравне с мужчинами.По ее словам, на Ставрополье работа с шашкой очень популярна среди казачьей молодежи, но это очень специфический вид спорта, который требует высокой концентрации внимания, дисциплины и хорошей физической подготовки.Более простой вид единоборств, на который охотно приходят маленькие казаки и казачки, – это сшибка. В этом стиле исторического фехтования спортсмены соревнуются на 60-сантиметровых кинжалах или бебутах (изогнутых кинжалах). По словам Леонида Бабича, этот вид нетравмоопасный, он не требует особых навыков, дети начинают тренироваться на мягких имитаторах казачьего клинкового оружия. Именно поэтому он пользуется такой популярностью.Как рассказывает специалист, в целом интерес детей и подростков к обучению и соревнованиям по традиционным боевым искусствам высок – только в Ростовской области до пандемии в год проводилось минимум тридцать крупных состязаний, в которых каждый раз принимали участие не менее 170 спортсменов. И большую часть из них составляет казачья молодежь, от маленьких детей до совершеннолетних.От спортивных традиций – к истинному пониманию казачестваОднако такой интерес к боевым казачьим традициям был не всегда. Из-за попыток советской власти стереть уникальный культурный код казаков в период Гражданской войны и первые десятилетия после многие знания были утеряны. Поэтому восстанавливать связи между поколениями и тонкости ратного дела современным энтузиастам пришлось по историческим, литературным источникам и рассказам дедов.Как рассказал Леонид Бабич, воссоздавать исторические виды единоборств принялась новая казачья молодежь, которая сформировалась в конце 1980-х годов в Ростовской области. Это были спортсмены, которые уже занимались современными видами единоборств: боксеры, каратисты, чемпионы и мастера спорта.Единомышленники создали в 1998 году донскую войсковую федерацию казачьих боевых искусств "ПерначЪ", а в середине нулевых к ним присоединились их братья – кубанские казаки. И, по словам Бабича, уже на протяжении двадцати с небольшим лет они вместе проводят семинары, соревнования и крупные турниры – до 2,5 тысячи человек. В дальнейшем восстановленные правила единоборств распространились по всей стране, наработанным опытом пользуются казаки от южных регионов до Камчатки."Если, допустим, на заре своего возрождения фланкировка шашкой называлась джигиткой и оценивалась по трем критериям, то сейчас это полноценный вид и выступление спортсмена оценивается по двенадцати критериям. То есть это и скорость, и броски, и жонглирование, и рубящие, и колющие, и боевые перемещения и так далее", – поделился Леонид Бабич.По его мнению – он является помощником президента донской федерации, – включение традиционных видов боевых искусств в физическое воспитание молодежи необходимо: благодаря передаче этих традиций казачья молодежь будет понимать, кто они и где их корни.Традиции на благо современностиДействительно, в осваивании шашки нет предела совершенству – мало того, что одна рубка включает в себя четыре дисциплины, она еще и объединяет около 80 видов упражнений. Так, молодой казак Кирилл Дьяков из Пятигорска, завоевав титул чемпиона России среди юниоров в рубке шашкой, до сих пор изучает все новые и новые приемы."Рубка шашкой не стоит на месте. Когда я занимался ею два года назад, были одни дисциплины, а сейчас придумали новые упражнения, которые не так просто сразу освоить", – поделился 17-летний чемпион.Кирилл начал тренироваться в работе с шашкой в 12 лет одновременно с занятиями рукопашным боем в молодежной казачьей сотне. По его словам, эти навыки дали ему большой опыт в спорте, и в дальнейшем он занялся пауэрлифтингом. Сейчас он чемпион России в жиме штанги лежа и уже отобрался на чемпионат мира.Кулачные бои "по-хардкору"Несмотря на то что из казачьих спортивных клубов выходят чемпионы и мастера спорта по современным видам единоборств – боксу, кикбоксингу, карате, пауэрлифтингу, гиревому спорту, – всех их в первую очередь объединяют боевые традиции их предков.Так, новый вид единоборств, возникший в России в 2020 году, – кулачные поединки Hardcore – оказались близки бойцам Северо-Донского казачьего войска. "Хардкор" – современное, неклассическое направление боя на голых кулаках, где поединки проходят по правилам зрелищных поп-MMA (любительские смешанные единоборства).По его словам, казачья молодежь тянется к смешанным единоборствам. Мальчики с маленького возрастах обучаются в спортивных секциях боксу и армейскому рукопашному бою. И после 18 лет они смогут реализовать себя уже в популярном виде борьбы на голых кулаках, который, по мнению Вячеслава, может дать ребятам большие перспективы.При этом подопечные Вячеслава не забывают свои корни и привносят казацкую символику в "Хардкор" – выходят на ринг в папахах и рубахах. Участием в поединках, по словам атамана, они хотят популяризировать казачество и призвать молодое поколение к возрождению традиций в спорте.Спорт высших достижений на службе РодинеЕсть и такие казаки – молодые профессионалы в боевых искусствах, – которые продолжают занятия спортом не только ради новых личных достижений, но и для охраны общественного порядка. Так, среди казаков начинает развиваться вид спорта, максимально приближенный к боевым навыкам силовиков, – комплексное единоборство (КЕ). Оно объединяет в себе удары, броски и болевые приемы, применяемыми людьми в погонах на службе.Как объяснил председатель московского регионального отделения федерации КЕ России Олег Уфимцев, именно возможность обучить спортсменов практическим боевым навыкам и подготовить их к дальнейшей профессиональной деятельности в силовых ведомствах является одной из основных задач развития КЕ среди казачьей молодежи."Если казак хочет служить, например в МВД, то он будет имеет хотя бы какие-то базовые навыки того, что может происходить в разных ситуациях, например при задержании правонарушителя, и применит их в какой-то дальнейшей своей профессиональной деятельности. При этом мы делаем акцент на безопасность. КЕ не выдумано, чтобы просто научиться бить, бороться или добивать кого-то. У нас нет никакого добивания ни в коем случае – нормативно-правовая часть не позволяет. Сотрудник правоохранительных органов никогда не будет учиться добивать. Такого навыка не должно быть, должны быть другие, базовые, которые не идут в разрез с нормативной частью", – рассказал Уфимцев.Также сейчас федерация разрабатывает новую, более прикладную дисциплину КЕ, к которой будут привлекать казаков. По словам Олега Уфимцева, к боевым приемам добавляется стрельба из охолощенного оружия, предназначенного для имитации выстрела холостыми патронами как из боевого. Спортсмены должны будут продемонстрировать не только ударные и борцовские навыки, но и стрелять из настоящих автоматов Калашникова и пистолетов Макарова."Суть в том, что казаки – это воины, которые в том числе должны уметь стрелять в своей профессиональной деятельности, если пойдут служить в вооруженные силы или, например, в МВД: быстро применить огнестрельное оружие на короткой и более длинной дистанциях, а также выйти в амуниции, бронежилете и показать еще ударно-борцовский арсенал при необходимости. Охолощенное оружие – это звук, это эффектно, полная отдача, запах пороха, патроны, очень похоже на реальную стрельбу. Все механизмы при работе с таким оружием идентичны тому, которое используется в любой другой боевой обстановке. Среди казаков мы хотели бы развивать новую дисциплину, она более боевая: там и спецодежда, и бронежилеты, и оружие, и это выглядит не по-детски, серьезно", – поделился Олег Уфимцев.

https://ria.ru/20130426/934769340.html

https://ria.ru/20170810/1500024917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, россия, единоборства