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Шапша проведет прямые линии с населением по ТВ, а затем в соцсетях
Шапша проведет прямые линии с населением по ТВ, а затем в соцсетях - РИА Новости, 21.07.2021
Шапша проведет прямые линии с населением по ТВ, а затем в соцсетях
Глава Калужской области Владислав Шапша дважды пообщается с жителями региона: в среду вечером он проведет прямую линию на местном телеканале, а через неделю - в РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:25
2021-07-21T14:25
2021-07-21T14:43
калужская область
владислав шапша
владимир путин
общество
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КАЛУГА, 21 июл – РИА Новости. Глава Калужской области Владислав Шапша дважды пообщается с жителями региона: в среду вечером он проведет прямую линию на местном телеканале, а через неделю - в соцсетях.Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями."Сегодня в 19.00 проведу прямой эфир на ТРК "Ника-ТВ". За последнее время произошло много важных событий для региона и его жителей. Обсудим. Обязательно поговорим о том, что волнует калужан в данный момент. Во время эфира можно будет задавать вопросы", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он добавил, что на следующей неделе, во вторник в 19.00, пообщается в прямом эфире с пользователями соцсетей.В правительстве Калужской области подчеркнули, что губернатор регулярно общается с жителями региона в прямом эфире в соцсетях и на телевидении.
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владислав шапша, владимир путин, общество
14:25 21.07.2021 (обновлено: 14:43 21.07.2021)
Шапша проведет прямые линии с населением по ТВ, а затем в соцсетях
Глава Калужской области Владислав Шапша проведет прямые линии с населением по ТВ, а затем в соцсетях