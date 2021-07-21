https://ria.ru/20210721/shapsha-1742207846.html

Шапша проведет прямые линии с населением по ТВ, а затем в соцсетях

Шапша проведет прямые линии с населением по ТВ, а затем в соцсетях - РИА Новости, 21.07.2021

Шапша проведет прямые линии с населением по ТВ, а затем в соцсетях

Глава Калужской области Владислав Шапша дважды пообщается с жителями региона: в среду вечером он проведет прямую линию на местном телеканале, а через неделю - в РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:25

2021-07-21T14:25

2021-07-21T14:43

калужская область

владислав шапша

владимир путин

общество

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КАЛУГА, 21 июл – РИА Новости. Глава Калужской области Владислав Шапша дважды пообщается с жителями региона: в среду вечером он проведет прямую линию на местном телеканале, а через неделю - в соцсетях.Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями."Сегодня в 19.00 проведу прямой эфир на ТРК "Ника-ТВ". За последнее время произошло много важных событий для региона и его жителей. Обсудим. Обязательно поговорим о том, что волнует калужан в данный момент. Во время эфира можно будет задавать вопросы", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он добавил, что на следующей неделе, во вторник в 19.00, пообщается в прямом эфире с пользователями соцсетей.В правительстве Калужской области подчеркнули, что губернатор регулярно общается с жителями региона в прямом эфире в соцсетях и на телевидении.

https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741891997.html

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владислав шапша, владимир путин, общество