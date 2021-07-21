https://ria.ru/20210721/shankhay-1742240035.html
"Зеленая революция". Как Китай намерен стать экологическим лидером
"Зеленая революция". Как Китай намерен стать экологическим лидером - РИА Новости, 21.07.2021
"Зеленая революция". Как Китай намерен стать экологическим лидером
Шанхай — самый развитый город Китая — становится "зеленым пионером" страны. В ближайшие годы мегаполис достигнет пика углеродных выбросов, а вслед за ним к этой РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:51
2021-07-21T16:51
2021-07-21T16:51
россия-китай: главное
си цзиньпин
китай
экология
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МОСКВА, 21 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Шанхай — самый развитый город Китая — становится "зеленым пионером" страны. В ближайшие годы мегаполис достигнет пика углеродных выбросов, а вслед за ним к этой цели до 2030 года придет весь Китай. К 2060 году страна станет углеродно-нейтральной, и чтобы достичь амбициозной цели, КНР предстоит преобразить всю свою экономическую модель. "Озеленение" коснется грязных производств, угольную промышленность предстоит сменить на возобновляемые источники энергии — ветер, воду и солнце. Как Китай прокладывает свой путь к экологичности — в материале проекта "Россия-Китай: главное".Рынок загрязненийЗащитные маски были для жителей Китая обычным явлением задолго до пандемии, ведь крупные города страны известны своим смогом. Сотни тысяч машин, заводы, поезда, а на севере еще и угольное отопление приводили к зашкаливающим негативным показателям Индекса качества воздуха.Однако, в скором времени это изменится. С 15 июля в стране заработал национальный рынок торговли квотами на выбросы углекислого газа.Такая схема с 2005 года работает в Евросоюзе. Ее суть заключается в том, что каждое предприятие получает право на определенное количество выбросов СО2 бесплатно — квоту. Если выбросы больше установленного лимита, компания обязана купить дополнительные квоты или уплатить штраф. В то же время, те производства, которые выбросили в атмосферу меньше углерода, чем позволяет им квота, могут продать оставшиеся права на выбросы. Так, компании обмениваются квотами, а их количество, в свою очередь, ежегодно сокращается.Изначально в Китае рынок планировали запустить в 2018 году, однако несколько лет дедлайны откладывали. Продавать и покупать квоты на первом этапе будут более двух тысяч предприятий по всей стране, на которые приходится 40% связанных с производством энергии выбросов СО2 в КНР и 14% - в мире. В дальнейшем число участников схемы увеличится, а вместе с этим изменится и экологическая ситуация в стране.Начальная цена квоты относительно небольшая — около 50 юаней (7,75 доллара) за тонну выбросов. Для сравнения - в ЕС цена равна 50 евро за тонну.Схема торговли квотами на выбросы — один из главных шагов, которые Китай делает навстречу углеродной нейтральности. В 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что этой цели КНР достигнет к 2060 году, а пика углеродных выбросов — до 2030-го. Это значит, что предприятия постепенно будут переходить на возобновляемые источники энергии — воду, ветер, солнце.Цели человечестваОб этом китайское руководство задумалось еще в начале прошлого десятилетия, и в 2015 году КНР присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Документ обязывает всех подписантов как можно скорее достичь пика выбросов парниковых газов и прийти к углеродной нейтральности, чтобы замедлить глобальное потепление до отметки ниже двух градусов по Цельсию.Города-пионерыОдин из крупнейших производственных городов страны Шанхай уже делает первые шаги на этом пути. В мегаполисе появилось пять специальных районов на окраинах, где источники энергии должны отвечать "зеленым стандартам", а электричество использоваться по минимуму.С 2009 года власти мегаполиса отслеживают использование электроэнергии в крупнейших зданиях города. В режиме онлайн в специальных центрах владельцы недвижимости и госорганы видят как эксплуатируется инфраструктура здания, работают кондиционеры и системы освещения. Сегодня под таким мониторингом находится около двух тысяч строений.В 2016 году в Шанхае разработали план "15-минутного города": к 2035 году 99% жителей должны иметь продуктовые магазины, места отдыха, остановки транспорта в 15 минутах ходьбы от дома. Это стимулирует шанхайцев больше ходить пешком, передвигаться на велосипедах или общественном транспорте. По шанхайским дорогам ездит более четырех миллионов автомобилей, по этому показателю мегаполис пятый в стране. И, хотя с конца прошлого века в городе действуют ограничения на покупку машин, загрязнения от них все еще серьезные.Сегодня в Шанхае выбрасывается 200 миллионов тонн углерода в год. На производство приходится 45%, еще 30 — на транспорт и 20 — на недвижимость. Некоторые особо грязные фабрики закрывают, однако Шанхай не последовал примеру Пекина и не перенес завод крупнейшего китайского производителя стали Baowu Steel из города.И все же Шанхай стремится к "зеленому пути": половину электроэнергии город импортирует из западных регионов Китая. При этом источники энергии возобновляемые, в частности, гидроэнергетика. К 2025 году восемь процентов энергии, потребляемой в городе должно иметь "зеленый" источник, по сравнению с 1,6% в 2019 году. Это нелегкая задача, ведь своей земли в городе для установки гидро- и ветроэлектростанций мало. Солнечные батареи тоже на все крыши установить проблематично. Однако вблизи Шанхая уже появился "остров-аккумулятор". На острове Чунмин установлено 300 тысяч солнечных панелей, и с прошлого года он подает электроэнергию от них в город и даже в соседнюю провинцию Цзянсу.Шанхай — не единственный экспериментальный регион. С 2010 года в КНР запустили 87 пилотных проектов, где углеродные выбросы снижают за счет перехода на возобновляемые источники энергии. Официальных отчетов пока нет, но эксперты указывают, что более 20 провинций и крупных городов уже достигли или приблизились к пику выбросов.Во многих провинциях, которым еще только предстоит подойти к пику, в основном полагаются на энергоемкую промышленность, а самый доступный и дешевый источник энергии по-прежнему уголь. И все же возможности для снижения выбросов есть, да и проба пера кажется вполне успешной. Теперь Китаю предстоит перенести опыт самых развитых городов на остальные провинции и "озеленить" всю страну. И судя по амбициозным целям, Пекин настроен решительно.
https://ria.ru/20210721/ugol-1742176416.html
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си цзиньпин, китай, экология
МОСКВА, 21 июл — Проект "Россия-Китай: Главное".
Шанхай — самый развитый город Китая — становится "зеленым пионером" страны. В ближайшие годы мегаполис достигнет пика углеродных выбросов, а вслед за ним к этой цели до 2030 года придет весь Китай. К 2060 году страна станет углеродно-нейтральной, и чтобы достичь амбициозной цели, КНР предстоит преобразить всю свою экономическую модель. "Озеленение" коснется грязных производств, угольную промышленность предстоит сменить на возобновляемые источники энергии — ветер, воду и солнце. Как Китай прокладывает свой путь к экологичности — в материале проекта "Россия-Китай: главное".
Рынок загрязнений
Защитные маски были для жителей Китая обычным явлением задолго до пандемии, ведь крупные города страны известны своим смогом. Сотни тысяч машин, заводы, поезда, а на севере еще и угольное отопление приводили к зашкаливающим негативным показателям Индекса качества воздуха.
Однако, в скором времени это изменится. С 15 июля в стране заработал национальный рынок торговли квотами на выбросы углекислого газа.
Такая схема с 2005 года работает в Евросоюзе. Ее суть заключается в том, что каждое предприятие получает право на определенное количество выбросов СО2 бесплатно — квоту. Если выбросы больше установленного лимита, компания обязана купить дополнительные квоты или уплатить штраф. В то же время, те производства, которые выбросили в атмосферу меньше углерода, чем позволяет им квота, могут продать оставшиеся права на выбросы. Так, компании обмениваются квотами, а их количество, в свою очередь, ежегодно сокращается.
Изначально в Китае рынок планировали запустить в 2018 году, однако несколько лет дедлайны откладывали. Продавать и покупать квоты на первом этапе будут более двух тысяч предприятий по всей стране, на которые приходится 40% связанных с производством энергии выбросов СО2 в КНР и 14% - в мире. В дальнейшем число участников схемы увеличится, а вместе с этим изменится и экологическая ситуация в стране.
Начальная цена квоты относительно небольшая — около 50 юаней (7,75 доллара) за тонну выбросов. Для сравнения - в ЕС цена равна 50 евро за тонну.
Схема торговли квотами на выбросы — один из главных шагов, которые Китай делает навстречу углеродной нейтральности. В 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин
объявил, что этой цели КНР достигнет к 2060 году, а пика углеродных выбросов — до 2030-го. Это значит, что предприятия постепенно будут переходить на возобновляемые источники энергии — воду, ветер, солнце.
Цели человечества
"Коронавирус напоминает нам, что человечество должно приступить к "зеленой революции", действовать скорее, чтобы создать зеленый путь развития и жизни, сохранить окружающую среду и сделать Мать Землю лучшим местом для всех", — говорил Си Цзиньпин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2020 года.
Об этом китайское руководство задумалось еще в начале прошлого десятилетия, и в 2015 году КНР присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Документ обязывает всех подписантов как можно скорее достичь пика выбросов парниковых газов и прийти к углеродной нейтральности, чтобы замедлить глобальное потепление до отметки ниже двух градусов по Цельсию.
Города-пионеры
Один из крупнейших производственных городов страны Шанхай уже делает первые шаги на этом пути. В мегаполисе появилось пять специальных районов на окраинах, где источники энергии должны отвечать "зеленым стандартам", а электричество использоваться по минимуму.
С 2009 года власти мегаполиса отслеживают использование электроэнергии в крупнейших зданиях города. В режиме онлайн в специальных центрах владельцы недвижимости и госорганы видят как эксплуатируется инфраструктура здания, работают кондиционеры и системы освещения. Сегодня под таким мониторингом находится около двух тысяч строений.
В 2016 году в Шанхае разработали план "15-минутного города": к 2035 году 99% жителей должны иметь продуктовые магазины, места отдыха, остановки транспорта в 15 минутах ходьбы от дома. Это стимулирует шанхайцев больше ходить пешком, передвигаться на велосипедах или общественном транспорте. По шанхайским дорогам ездит более четырех миллионов автомобилей, по этому показателю мегаполис пятый в стране. И, хотя с конца прошлого века в городе действуют ограничения на покупку машин, загрязнения от них все еще серьезные.
Сегодня в Шанхае выбрасывается 200 миллионов тонн углерода в год. На производство приходится 45%, еще 30 — на транспорт и 20 — на недвижимость. Некоторые особо грязные фабрики закрывают, однако Шанхай не последовал примеру Пекина и не перенес завод крупнейшего китайского производителя стали Baowu Steel из города.
И все же Шанхай стремится к "зеленому пути": половину электроэнергии город импортирует из западных регионов Китая. При этом источники энергии возобновляемые, в частности, гидроэнергетика. К 2025 году восемь процентов энергии, потребляемой в городе должно иметь "зеленый" источник, по сравнению с 1,6% в 2019 году. Это нелегкая задача, ведь своей земли в городе для установки гидро- и ветроэлектростанций мало. Солнечные батареи тоже на все крыши установить проблематично. Однако вблизи Шанхая уже появился "остров-аккумулятор". На острове Чунмин установлено 300 тысяч солнечных панелей, и с прошлого года он подает электроэнергию от них в город и даже в соседнюю провинцию Цзянсу.
Шанхай — не единственный экспериментальный регион. С 2010 года в КНР запустили 87 пилотных проектов, где углеродные выбросы снижают за счет перехода на возобновляемые источники энергии. Официальных отчетов пока нет, но эксперты указывают, что более 20 провинций и крупных городов уже достигли или приблизились к пику выбросов.
Во многих провинциях, которым еще только предстоит подойти к пику, в основном полагаются на энергоемкую промышленность, а самый доступный и дешевый источник энергии по-прежнему уголь. И все же возможности для снижения выбросов есть, да и проба пера кажется вполне успешной. Теперь Китаю предстоит перенести опыт самых развитых городов на остальные провинции и "озеленить" всю страну. И судя по амбициозным целям, Пекин настроен решительно.