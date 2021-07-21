Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210721/shankhay-1742240035.html
"Зеленая революция". Как Китай намерен стать экологическим лидером
"Зеленая революция". Как Китай намерен стать экологическим лидером - РИА Новости, 21.07.2021
"Зеленая революция". Как Китай намерен стать экологическим лидером
Шанхай — самый развитый город Китая — становится "зеленым пионером" страны. В ближайшие годы мегаполис достигнет пика углеродных выбросов, а вслед за ним к этой РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:51
2021-07-21T16:51
россия-китай: главное
си цзиньпин
китай
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154778/39/1547783939_0:13:3596:2036_1920x0_80_0_0_d1ae96090607e6c9388072c1c2c6da2e.jpg
МОСКВА, 21 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Шанхай — самый развитый город Китая — становится "зеленым пионером" страны. В ближайшие годы мегаполис достигнет пика углеродных выбросов, а вслед за ним к этой цели до 2030 года придет весь Китай. К 2060 году страна станет углеродно-нейтральной, и чтобы достичь амбициозной цели, КНР предстоит преобразить всю свою экономическую модель. "Озеленение" коснется грязных производств, угольную промышленность предстоит сменить на возобновляемые источники энергии — ветер, воду и солнце. Как Китай прокладывает свой путь к экологичности — в материале проекта "Россия-Китай: главное".Рынок загрязненийЗащитные маски были для жителей Китая обычным явлением задолго до пандемии, ведь крупные города страны известны своим смогом. Сотни тысяч машин, заводы, поезда, а на севере еще и угольное отопление приводили к зашкаливающим негативным показателям Индекса качества воздуха.Однако, в скором времени это изменится. С 15 июля в стране заработал национальный рынок торговли квотами на выбросы углекислого газа.Такая схема с 2005 года работает в Евросоюзе. Ее суть заключается в том, что каждое предприятие получает право на определенное количество выбросов СО2 бесплатно — квоту. Если выбросы больше установленного лимита, компания обязана купить дополнительные квоты или уплатить штраф. В то же время, те производства, которые выбросили в атмосферу меньше углерода, чем позволяет им квота, могут продать оставшиеся права на выбросы. Так, компании обмениваются квотами, а их количество, в свою очередь, ежегодно сокращается.Изначально в Китае рынок планировали запустить в 2018 году, однако несколько лет дедлайны откладывали. Продавать и покупать квоты на первом этапе будут более двух тысяч предприятий по всей стране, на которые приходится 40% связанных с производством энергии выбросов СО2 в КНР и 14% - в мире. В дальнейшем число участников схемы увеличится, а вместе с этим изменится и экологическая ситуация в стране.Начальная цена квоты относительно небольшая — около 50 юаней (7,75 доллара) за тонну выбросов. Для сравнения - в ЕС цена равна 50 евро за тонну.Схема торговли квотами на выбросы — один из главных шагов, которые Китай делает навстречу углеродной нейтральности. В 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что этой цели КНР достигнет к 2060 году, а пика углеродных выбросов — до 2030-го. Это значит, что предприятия постепенно будут переходить на возобновляемые источники энергии — воду, ветер, солнце.Цели человечестваОб этом китайское руководство задумалось еще в начале прошлого десятилетия, и в 2015 году КНР присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Документ обязывает всех подписантов как можно скорее достичь пика выбросов парниковых газов и прийти к углеродной нейтральности, чтобы замедлить глобальное потепление до отметки ниже двух градусов по Цельсию.Города-пионерыОдин из крупнейших производственных городов страны Шанхай уже делает первые шаги на этом пути. В мегаполисе появилось пять специальных районов на окраинах, где источники энергии должны отвечать "зеленым стандартам", а электричество использоваться по минимуму.С 2009 года власти мегаполиса отслеживают использование электроэнергии в крупнейших зданиях города. В режиме онлайн в специальных центрах владельцы недвижимости и госорганы видят как эксплуатируется инфраструктура здания, работают кондиционеры и системы освещения. Сегодня под таким мониторингом находится около двух тысяч строений.В 2016 году в Шанхае разработали план "15-минутного города": к 2035 году 99% жителей должны иметь продуктовые магазины, места отдыха, остановки транспорта в 15 минутах ходьбы от дома. Это стимулирует шанхайцев больше ходить пешком, передвигаться на велосипедах или общественном транспорте. По шанхайским дорогам ездит более четырех миллионов автомобилей, по этому показателю мегаполис пятый в стране. И, хотя с конца прошлого века в городе действуют ограничения на покупку машин, загрязнения от них все еще серьезные.Сегодня в Шанхае выбрасывается 200 миллионов тонн углерода в год. На производство приходится 45%, еще 30 — на транспорт и 20 — на недвижимость. Некоторые особо грязные фабрики закрывают, однако Шанхай не последовал примеру Пекина и не перенес завод крупнейшего китайского производителя стали Baowu Steel из города.И все же Шанхай стремится к "зеленому пути": половину электроэнергии город импортирует из западных регионов Китая. При этом источники энергии возобновляемые, в частности, гидроэнергетика. К 2025 году восемь процентов энергии, потребляемой в городе должно иметь "зеленый" источник, по сравнению с 1,6% в 2019 году. Это нелегкая задача, ведь своей земли в городе для установки гидро- и ветроэлектростанций мало. Солнечные батареи тоже на все крыши установить проблематично. Однако вблизи Шанхая уже появился "остров-аккумулятор". На острове Чунмин установлено 300 тысяч солнечных панелей, и с прошлого года он подает электроэнергию от них в город и даже в соседнюю провинцию Цзянсу.Шанхай — не единственный экспериментальный регион. С 2010 года в КНР запустили 87 пилотных проектов, где углеродные выбросы снижают за счет перехода на возобновляемые источники энергии. Официальных отчетов пока нет, но эксперты указывают, что более 20 провинций и крупных городов уже достигли или приблизились к пику выбросов.Во многих провинциях, которым еще только предстоит подойти к пику, в основном полагаются на энергоемкую промышленность, а самый доступный и дешевый источник энергии по-прежнему уголь. И все же возможности для снижения выбросов есть, да и проба пера кажется вполне успешной. Теперь Китаю предстоит перенести опыт самых развитых городов на остальные провинции и "озеленить" всю страну. И судя по амбициозным целям, Пекин настроен решительно.
https://ria.ru/20210721/ugol-1742176416.html
https://ria.ru/20210719/kitay-1741858983.html
https://ria.ru/20210719/elektromobili-1741861010.html
https://ria.ru/20210721/shos-1742174866.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154778/39/1547783939_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_073d9170cfe3ee09be02393739b19fe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
си цзиньпин, китай, экология
16:51 21.07.2021
 

"Зеленая революция". Как Китай намерен стать экологическим лидером

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Шанхай — самый развитый город Китая — становится "зеленым пионером" страны. В ближайшие годы мегаполис достигнет пика углеродных выбросов, а вслед за ним к этой цели до 2030 года придет весь Китай. К 2060 году страна станет углеродно-нейтральной, и чтобы достичь амбициозной цели, КНР предстоит преобразить всю свою экономическую модель. "Озеленение" коснется грязных производств, угольную промышленность предстоит сменить на возобновляемые источники энергии — ветер, воду и солнце. Как Китай прокладывает свой путь к экологичности — в материале проекта "Россия-Китай: главное".

Рынок загрязнений

Защитные маски были для жителей Китая обычным явлением задолго до пандемии, ведь крупные города страны известны своим смогом. Сотни тысяч машин, заводы, поезда, а на севере еще и угольное отопление приводили к зашкаливающим негативным показателям Индекса качества воздуха.
Однако, в скором времени это изменится. С 15 июля в стране заработал национальный рынок торговли квотами на выбросы углекислого газа.
Такая схема с 2005 года работает в Евросоюзе. Ее суть заключается в том, что каждое предприятие получает право на определенное количество выбросов СО2 бесплатно — квоту. Если выбросы больше установленного лимита, компания обязана купить дополнительные квоты или уплатить штраф. В то же время, те производства, которые выбросили в атмосферу меньше углерода, чем позволяет им квота, могут продать оставшиеся права на выбросы. Так, компании обмениваются квотами, а их количество, в свою очередь, ежегодно сокращается.
Завод по переработке угля в Хэцзине, провинция Шаньси в центральном Китае - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 11:59Россия-Китай: Главное
Доля угля в энергообеспечении КНР упадет до 51% к 2025 году
Изначально в Китае рынок планировали запустить в 2018 году, однако несколько лет дедлайны откладывали. Продавать и покупать квоты на первом этапе будут более двух тысяч предприятий по всей стране, на которые приходится 40% связанных с производством энергии выбросов СО2 в КНР и 14% - в мире. В дальнейшем число участников схемы увеличится, а вместе с этим изменится и экологическая ситуация в стране.
Начальная цена квоты относительно небольшая — около 50 юаней (7,75 доллара) за тонну выбросов. Для сравнения - в ЕС цена равна 50 евро за тонну.
Схема торговли квотами на выбросы — один из главных шагов, которые Китай делает навстречу углеродной нейтральности. В 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что этой цели КНР достигнет к 2060 году, а пика углеродных выбросов — до 2030-го. Это значит, что предприятия постепенно будут переходить на возобновляемые источники энергии — воду, ветер, солнце.

Цели человечества

"Коронавирус напоминает нам, что человечество должно приступить к "зеленой революции", действовать скорее, чтобы создать зеленый путь развития и жизни, сохранить окружающую среду и сделать Мать Землю лучшим местом для всех", — говорил Си Цзиньпин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2020 года.
Об этом китайское руководство задумалось еще в начале прошлого десятилетия, и в 2015 году КНР присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Документ обязывает всех подписантов как можно скорее достичь пика выбросов парниковых газов и прийти к углеродной нейтральности, чтобы замедлить глобальное потепление до отметки ниже двух градусов по Цельсию.
Туристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:13Россия-Китай: Главное
"Это овощ или мясо". Как в Китае готовятся есть растительное мясо

Города-пионеры

Один из крупнейших производственных городов страны Шанхай уже делает первые шаги на этом пути. В мегаполисе появилось пять специальных районов на окраинах, где источники энергии должны отвечать "зеленым стандартам", а электричество использоваться по минимуму.
С 2009 года власти мегаполиса отслеживают использование электроэнергии в крупнейших зданиях города. В режиме онлайн в специальных центрах владельцы недвижимости и госорганы видят как эксплуатируется инфраструктура здания, работают кондиционеры и системы освещения. Сегодня под таким мониторингом находится около двух тысяч строений.
В 2016 году в Шанхае разработали план "15-минутного города": к 2035 году 99% жителей должны иметь продуктовые магазины, места отдыха, остановки транспорта в 15 минутах ходьбы от дома. Это стимулирует шанхайцев больше ходить пешком, передвигаться на велосипедах или общественном транспорте. По шанхайским дорогам ездит более четырех миллионов автомобилей, по этому показателю мегаполис пятый в стране. И, хотя с конца прошлого века в городе действуют ограничения на покупку машин, загрязнения от них все еще серьезные.
Электрический кроссовер Nio ES8 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:26Россия-Китай: Главное
Электрическое первенство. Как Китай стал лидером рынка электромобилей
Сегодня в Шанхае выбрасывается 200 миллионов тонн углерода в год. На производство приходится 45%, еще 30 — на транспорт и 20 — на недвижимость. Некоторые особо грязные фабрики закрывают, однако Шанхай не последовал примеру Пекина и не перенес завод крупнейшего китайского производителя стали Baowu Steel из города.
И все же Шанхай стремится к "зеленому пути": половину электроэнергии город импортирует из западных регионов Китая. При этом источники энергии возобновляемые, в частности, гидроэнергетика. К 2025 году восемь процентов энергии, потребляемой в городе должно иметь "зеленый" источник, по сравнению с 1,6% в 2019 году. Это нелегкая задача, ведь своей земли в городе для установки гидро- и ветроэлектростанций мало. Солнечные батареи тоже на все крыши установить проблематично. Однако вблизи Шанхая уже появился "остров-аккумулятор". На острове Чунмин установлено 300 тысяч солнечных панелей, и с прошлого года он подает электроэнергию от них в город и даже в соседнюю провинцию Цзянсу.
Шанхай — не единственный экспериментальный регион. С 2010 года в КНР запустили 87 пилотных проектов, где углеродные выбросы снижают за счет перехода на возобновляемые источники энергии. Официальных отчетов пока нет, но эксперты указывают, что более 20 провинций и крупных городов уже достигли или приблизились к пику выбросов.
Пэн Лиюань, cупруга председателя КНР Си Цзиньпина, спецпосланник ЮНЕСКО по содействию образованию девочек и женщин - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 11:43Россия-Китай: Главное
Пэн Лиюань выступила на форуме в рамках ШОС
Во многих провинциях, которым еще только предстоит подойти к пику, в основном полагаются на энергоемкую промышленность, а самый доступный и дешевый источник энергии по-прежнему уголь. И все же возможности для снижения выбросов есть, да и проба пера кажется вполне успешной. Теперь Китаю предстоит перенести опыт самых развитых городов на остальные провинции и "озеленить" всю страну. И судя по амбициозным целям, Пекин настроен решительно.
 
Россия-Китай: ГлавноеСи ЦзиньпинКитайЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения COVID-19
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
Лента новостейМолния