Воробьев вручил сертификаты на соципотеку 11 подмосковным медикам

"В таком большом регионе, как Подмосковье, нам очень нужны врачи: терапевты, фельдшеры, педиатры, узкие специалисты. У нас действует программа, смысл которой в том, что квартира становится доступной. Важно, чтобы вы не просто взяли сертификаты и ушли, а выбрали квартиру, которая вам по душе. Мы будем вас сопровождать, ответим на все вопросы, связанные с ежемесячными платежами по процентам, в каких микрорайонах лучше приобрести жилье", - сказал губернатор.