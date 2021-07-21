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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210721/sertifikaty-1742243098.html
Воробьев вручил сертификаты на соципотеку 11 подмосковным медикам
Воробьев вручил сертификаты на соципотеку 11 подмосковным медикам - РИА Новости, 21.07.2021
Воробьев вручил сертификаты на соципотеку 11 подмосковным медикам
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на соципотеку еще 11 подмосковным медикам, почти все они работают с COVID-пациентами, более... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:06
2021-07-21T17:06
новости подмосковья
жилье
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на соципотеку еще 11 подмосковным медикам, почти все они работают с COVID-пациентами, более половины специалистов приехали из других городов, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Подмосковья.Программа "Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. За это время жилье приобрели свыше 2 тысяч медиков, учителей, воспитателей, тренеров, молодых ученых и уникальных специалистов.По данным пресс-службы, в 2021 году медикам вручат 160 сертификатов.
https://ria.ru/20210720/musor-1742028160.html
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жилье, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
17:06 21.07.2021
 

Воробьев вручил сертификаты на соципотеку 11 подмосковным медикам

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на соципотеку еще 11 подмосковным медикам
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на соципотеку еще 11 подмосковным медикам
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на соципотеку еще 11 подмосковным медикам, почти все они работают с COVID-пациентами, более половины специалистов приехали из других городов, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Подмосковья.
"В таком большом регионе, как Подмосковье, нам очень нужны врачи: терапевты, фельдшеры, педиатры, узкие специалисты. У нас действует программа, смысл которой в том, что квартира становится доступной. Важно, чтобы вы не просто взяли сертификаты и ушли, а выбрали квартиру, которая вам по душе. Мы будем вас сопровождать, ответим на все вопросы, связанные с ежемесячными платежами по процентам, в каких микрорайонах лучше приобрести жилье", - сказал губернатор.
Программа "Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. За это время жилье приобрели свыше 2 тысяч медиков, учителей, воспитателей, тренеров, молодых ученых и уникальных специалистов.
"Мы дальше будем эту программу продолжать. Надеюсь, что трудовые коллективы почувствуют нашу заботу, а жители - будут здоровы благодаря специалистам. Мы просим главврачей чутко относится к жалобам, которые существуют: будь то запись к врачу, исследование на тяжелом оборудовании или другие какие-то нюансы", - отметил Воробьев.
По данным пресс-службы, в 2021 году медикам вручат 160 сертификатов.
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Новости ПодмосковьяЖильеАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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