Воробьев вручил сертификаты на соципотеку 11 подмосковным медикам
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на соципотеку еще 11 подмосковным медикам
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на соципотеку еще 11 подмосковным медикам, почти все они работают с COVID-пациентами, более половины специалистов приехали из других городов, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Подмосковья.
"В таком большом регионе, как Подмосковье, нам очень нужны врачи: терапевты, фельдшеры, педиатры, узкие специалисты. У нас действует программа, смысл которой в том, что квартира становится доступной. Важно, чтобы вы не просто взяли сертификаты и ушли, а выбрали квартиру, которая вам по душе. Мы будем вас сопровождать, ответим на все вопросы, связанные с ежемесячными платежами по процентам, в каких микрорайонах лучше приобрести жилье", - сказал губернатор.
Программа "Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. За это время жилье приобрели свыше 2 тысяч медиков, учителей, воспитателей, тренеров, молодых ученых и уникальных специалистов.
"Мы дальше будем эту программу продолжать. Надеюсь, что трудовые коллективы почувствуют нашу заботу, а жители - будут здоровы благодаря специалистам. Мы просим главврачей чутко относится к жалобам, которые существуют: будь то запись к врачу, исследование на тяжелом оборудовании или другие какие-то нюансы", - отметил Воробьев.
По данным пресс-службы, в 2021 году медикам вручат 160 сертификатов.